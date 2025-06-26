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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

紅疹只擦藥膏？若是「皮蛇」帶狀疱疹 恐延誤治療

2025/06/26 13:02

有位壯年男性發現身上有不明疹子，以為擦了濕疹藥膏就好；沒想到竟是帶狀疱疹，錯過黃金治療時間。（圖取自shutterstock）

有位壯年男性發現身上有不明疹子，以為擦了濕疹藥膏就好；沒想到竟是帶狀疱疹，錯過黃金治療時間。（圖取自shutterstock）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕45歲呂先生常使用痠痛貼布，日前意外發現他的肩膀、後背出現許多紅疹，他誤以為是貼布造成，擦了濕疹藥膏無效，還持續出現如灼熱般的刺痛，他才趕忙向桃園市龜山區衛生福利部樂生醫院求診，原來他罹患了俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

呂先生經樂生醫院家醫科醫師葉倩妤診斷後，確認呂先生患部出現的紅疹，呈帶狀且起水泡，是典型帶狀疱疹的初期表現，經葉倩妤給予抗病毒藥物服用後，呂先生的痛感，才逐漸減輕。

葉倩妤說，帶狀疱疹是由「水痘-帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus）」引起的疾病，民眾小時候感染水痘後，病毒就會潛伏在脊髓附近神經節中，隨著年齡增長、壓力大、免疫力下降，病毒就可能再度活躍而沿著神經路徑繁殖，並引發疼痛與水泡。

「帶狀疱疹初期症狀常是單側刺痛、灼熱、神經性疼痛，若誤會為濕疹，極可能延誤就醫而錯失黃金治療時機。」葉倩妤說，患者之後會在疼痛區域出現成群水泡的紅疹，且分布呈帶狀，常見部位包括胸部、背部、腰部，甚至臉部三叉神經分布區域；若能在出疹後72小時內給予抗病毒藥物，可有效減輕症狀、縮短病程、降低後續神經痛發生等風險；若延誤治療，除急性疼痛，更可能面臨數月甚至數年的神經痛，長期影響生活品質；50歲以上成人若接種帶狀皰疹疫苗，保護力可達90%以上，是避免皮蛇纏身的一大關鍵。

帶狀疱疹患者的疼痛區域可能出現成群水泡的紅疹，且分布呈帶狀。（樂生醫院提供）

帶狀疱疹患者的疼痛區域可能出現成群水泡的紅疹，且分布呈帶狀。（樂生醫院提供）

帶狀疱疹患者的疼痛區域可能出現成群水泡的紅疹，且分布呈帶狀。（樂生醫院提供）

帶狀疱疹患者的疼痛區域可能出現成群水泡的紅疹，且分布呈帶狀。（樂生醫院提供）

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