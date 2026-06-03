國際碩士生走進北榮新竹分院 深入了解台灣高齡與安寧照護

國立臺北護理健康大學護理學院國際碩士生，參訪北榮新竹分院了解臺灣偏鄉高齡照護。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立臺北護理健康大學護理學院近日帶領來自馬拉威、印度、越南及聖文森等國的7名國際碩士生，前往臺北榮民總醫院新竹分院參訪；學員透過實地觀摩智慧醫療、文化照護及安寧療護，深入了解臺灣偏鄉高齡照護的實務經驗。

北榮新竹分院副院長黃政斌表示，醫院長期深耕新竹縣9鄉鎮、服務約20萬人口。面對高齡化挑戰，偏鄉長照強調「讓科技成為守護，而非干擾」，在提升醫療效率的同時，更重視長者的生活品質與生命尊嚴。

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在智慧與文化照護方面，參訪學員對日間照顧中心的人臉辨識系統，以及護理之家配置的智慧床墊監測留下深刻印象。學員指出，這些設備能在不干擾長者日常生活的狀況下提供即時監測，兼顧了安全與尊嚴。

此外，護理部主任洪月美指出，照護必須結合在地社區與文化。學員透過親身體驗客家美食手作，觀察到將在地飲食與文化活動融入照護的實務做法，普遍認為這有助於提升長者的參與感與心理健康。

在安寧療護實務上，醫院展示了跨專業團隊的身心靈整合照護。病房區的「家屬感謝牆」呈現了緊密的醫病信任；而協助病患完成臨終心願的「圓夢計畫」，更展現出對生命末期的細膩陪伴。國際學員對此表達深受感動，認為這不僅是醫療，更是對生命歷程的理解與守護。

參訪結束後，各國學員表示北榮新竹分院在資源有限的情境下，仍能提供優質服務，這套結合科技與人文的照護模式具高度參考價值，將帶回母國作為推動在地醫療的啟發與借鏡。

黃政斌表示，此次交流不僅深化國際護理教育互動，也凸顯偏鄉醫療在全球健康體系中的重要性。未來醫院將持續以「在地化、智慧化、人文化」為方向，深化國際合作與經驗分享。

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