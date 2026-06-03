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健康網》控糖不用飯後才補救 營養師揭餐前喝這杯血糖不暴衝

2026/06/03 08:26

營養師邱世昕表示，研究指出，只要透過「預負荷」飲食策略，在正餐前15分鐘補充1飲品，有助延緩胃排空，穩定餐後血糖；情境照。（圖取自freepik）

營養師邱世昕表示，研究指出，只要透過「預負荷」飲食策略，在正餐前15分鐘補充1飲品，有助延緩胃排空，穩定餐後血糖；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕餐後擔心血糖飆升，除了運動之外，有沒有其他方法可控糖？營養師邱世昕表示，有些糖尿病患者飯後不想動，又希望血糖不要失控。對此，他指出，研究發現1個簡單、安全又科學的方法，只要透過「預負荷」飲食策略，在正餐前15分鐘補充乳清蛋白與瓜爾膠，不僅有助延緩胃排空，讓食物消化與糖分吸收速度放慢，也可幫助穩定餐後血糖。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文分享，曾有糖尿病個案希望吃完東西後，血糖不要跟著飆升，也有糖友詢問若不想運動，是否還有其他穩糖方法。對此，2019年發表於權威期刊《糖尿病肥胖代謝》的臨床試驗，發現了一個簡單、安全又科學的控糖方法。該研究提出「預負荷（Preload）」飲食策略，只要餐前15分鐘掌握1個小技巧，就能幫助穩糖。

飯前1飲品控糖3好處

邱世昕表示，該研究提出的做法是，每天兩次正餐前15分鐘，喝下一杯含有17克乳清蛋白加5克瓜爾膠的飲品。瓜爾膠屬於水溶性膳食纖維，也稱為關華豆膠。研究發現，這個方式帶來3大改變，包括：

腸胃有了「減速帶」：胃排空的速度明顯變慢，食物消化與糖分吸收的速度自然跟著緩解。

長期指標顯著下降：不只餐後血糖變低，反映長期血糖控制的糖化血色素（HbA1c），也顯著下降。

體重零負擔：雖然每天多喝了2杯飲品，但12週下來，受試者的體重、脂肪與肌肉量完全沒有增加，不會引發變胖的副作用。

邱世昕總結，飯前先補充低劑量的乳清蛋白與瓜爾膠，就像幫腸胃提前裝上緩衝機制，避免碳水化合物在飯後快速進入血液。對糖友而言，血糖高低起伏不只是血糖數值，也可能讓心情跟著像雲霄飛車一樣。建議若有相關需求，可將這個餐前控糖策略作為參考。

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