智慧藥櫃上線！ 豐原醫院打造高警訊用藥防護網

豐原醫院引進「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」，透過數位科技與自動化流程整合，強化藥品調劑的安全防護。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院為全面提升病人用藥安全與醫療服務品質，藥劑科正式引進「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」，可避免拿錯藥的風險，並節省時間，減輕藥師負擔，為大山城地區智慧醫療發展注入嶄新動能。

豐原醫院藥劑科主任洪一仁表示，系統導入LASA（藥名或包裝外觀相似）防錯機制，藥師僅需掃描藥袋條碼，即可精準開啟對應藥格，有效避免拿錯藥的風險； 藥櫃搭配全彩電子紙標示，不僅可即時更新庫存資訊，還能清楚呈現藥品外觀，提供多重視覺比對，讓調劑過程更加直觀。

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洪一仁說，導入智慧藥櫃後，可大幅縮短每次調劑時間逾6成，每筆作業平均節省25秒，減少藥師負擔；且透過系統自動記錄與數據整合，過往繁瑣的管制藥登錄與盤點工作已大幅簡化，讓藥師能從重複性作業中解放，回歸專業本質，將更多心力投入於病人用藥指導與藥事照護，提升醫療服務的深度與溫度。

豐原醫院表示，智慧藥櫃除了提升醫療品質，並具體落實ESG永續理念。（豐原醫院提供）

此外，智慧藥櫃也具體落實ESG永續理念，展現醫院兼顧科技創新與社會責任的決心，在環境面，透過電子紙標籤與數位化管理，預估每年可有效減少千張紙張與標籤耗材使用，降低碳足跡；在社會面，優化藥師工作環境、降低壓力，同時守護社區民眾的用藥安全；在治理面，藉由即時數據與透明化管理，大幅強化內部控制與藥品追蹤能力。

洪一仁強調，未來將持續深化智慧藥事服務，結合更多創新科技，朝向「安全、效率與永續並進」的智慧醫院目標邁進，為大豐原地區打造更具韌性與前瞻性的醫療照護體系。

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