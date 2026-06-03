自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

智慧藥櫃上線！ 豐原醫院打造高警訊用藥防護網

2026/06/03 10:05

豐原醫院引進「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」，透過數位科技與自動化流程整合，強化藥品調劑的安全防護。（豐原醫院提供）

豐原醫院引進「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」，透過數位科技與自動化流程整合，強化藥品調劑的安全防護。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院為全面提升病人用藥安全與醫療服務品質，藥劑科正式引進「高警訊藥品智慧藥櫃（ADC）」，可避免拿錯藥的風險，並節省時間，減輕藥師負擔，為大山城地區智慧醫療發展注入嶄新動能。

豐原醫院藥劑科主任洪一仁表示，系統導入LASA（藥名或包裝外觀相似）防錯機制，藥師僅需掃描藥袋條碼，即可精準開啟對應藥格，有效避免拿錯藥的風險； 藥櫃搭配全彩電子紙標示，不僅可即時更新庫存資訊，還能清楚呈現藥品外觀，提供多重視覺比對，讓調劑過程更加直觀。

洪一仁說，導入智慧藥櫃後，可大幅縮短每次調劑時間逾6成，每筆作業平均節省25秒，減少藥師負擔；且透過系統自動記錄與數據整合，過往繁瑣的管制藥登錄與盤點工作已大幅簡化，讓藥師能從重複性作業中解放，回歸專業本質，將更多心力投入於病人用藥指導與藥事照護，提升醫療服務的深度與溫度。

豐原醫院表示，智慧藥櫃除了提升醫療品質，並具體落實ESG永續理念。（豐原醫院提供）

豐原醫院表示，智慧藥櫃除了提升醫療品質，並具體落實ESG永續理念。（豐原醫院提供）

此外，智慧藥櫃也具體落實ESG永續理念，展現醫院兼顧科技創新與社會責任的決心，在環境面，透過電子紙標籤與數位化管理，預估每年可有效減少千張紙張與標籤耗材使用，降低碳足跡；在社會面，優化藥師工作環境、降低壓力，同時守護社區民眾的用藥安全；在治理面，藉由即時數據與透明化管理，大幅強化內部控制與藥品追蹤能力。

洪一仁強調，未來將持續深化智慧藥事服務，結合更多創新科技，朝向「安全、效率與永續並進」的智慧醫院目標邁進，為大豐原地區打造更具韌性與前瞻性的醫療照護體系。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中