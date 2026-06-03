41歲媽乳癌細胞狡猾三變 想活下去陪兒長大

義大癌治療醫院血液腫瘤部內科副院長饒坤銘（左起）、中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長、台灣乳房醫學會陳芳銘理事長，盼台灣在HER2弱陽性乳癌能補足健保給付。（記者許麗娟翻攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕41歲媽媽「小雅」年輕卻確診轉移性乳癌，不僅雙側乳房皆有病灶，癌細胞型態更是「三度改變」， 從HER2陽性轉變為三陰性，又再改變成HER2弱陽性，透過精準新藥成功克服了腫瘤多變，她曝罹癌心聲「為了陪伴就讀國中的孩子長大，無論如何都想有尊嚴的活下去。」

義大癌治療醫院血液腫瘤部內科副院長饒坤銘分享小雅一波三折的抗癌歷程。小雅的乳癌細胞在治療中發生了三次型態改變，這種腫瘤「變變變」的特性，在傳統治療上面臨極大的瓶頸；幸運的是，小雅在轉移並重新切片後，也迎來了HER2弱陽性的新分類與新一代 ADC藥物，不只攻擊標的細胞，還能精準且全面地毒殺周遭生長不均勻的壞細胞。小雅在接受治療後，原本擴散至皮膚的病灶已平復了，至於噁心、嘔吐、血小板低下等副作用，亦依照醫囑接受治療。

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台灣乳房醫學會理事長陳芳銘進一步說明，過去乳癌病理檢測僅有HER2陽性與陰性二分法，這種分類限制了醫師的治療策略，也讓許多面臨復發轉移的病友，受限於傳統框架而可能面臨無藥可醫的絕境。國際權威治療指引提及「HER2 弱陽性」為獨立的新分類，並將對應的新一代精準 ADC 藥物列入國際標準療法，給予適切的精準照護。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，雖然醫學新知帶來了HER2弱陽性的救命新藥，但目前台灣健保給付對於晚期及轉移性荷爾蒙陽性HER2弱陽性族群尚未納保，恐讓家庭陷入「同病不同命」的遺憾。

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