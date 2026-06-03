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健康 > 杏林動態

護理人力逆勢增15％ 部南新化分院靠這招

2026/06/03 09:52

衛福部台南醫院新化分院引進全新的電腦斷層設備，並努力留住護理人員，提供更好的醫療照顧。（新化分院提供）

衛福部台南醫院新化分院引進全新的電腦斷層設備，並努力留住護理人員，提供更好的醫療照顧。（新化分院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕肩負偏鄉醫療重任的衛生福利部台南醫院新化分院，在國內護理嚴重缺工的大環境下，透過合理的薪資福利與正向激勵，積極攬才，更將所獲得的護病比獎勵金全部實質回饋，執業護理師人數更逆勢成長達15%，有效提升照護品質。

新化分院長張耀仁坦言，偏鄉醫院面臨先天招募與資源挑戰，但近年全力配合中央政策，積極從員工福利、人才培育、軟硬體設備，還有在地醫療量能全力衝刺，目前已展現成果，以實質行動回應各界期待，從急、門診民眾大幅增加，即可印證。

為建構更現代化且安心的就醫環境，新化分院也在衛福部全力支持下投入超過千萬元經費，陸續完成門診，以及病房環境改善，並正式啟用，全力翻轉偏鄉醫療。

而最新引進的電腦斷層設備，已順利取得國民健康署「肺癌低劑量電腦斷層篩檢認證LDCT」，該高端精密設備除提供偏鄉民眾最準確、即時的早期癌症篩檢服務外，更特別列為員工體檢項目，在守護地方健康的同時，也實質照顧到第一線同仁的福祉。

張耀仁指出，院方今年持續推進X光設備、超音波掃描儀、數位心電圖升級，還有病床電梯汰換等工程，全面強化硬體量能。

在急重症搶救上，更與南市消防局、成大醫院合作，由新化分院共同守護大台南東區醫療照護網，推動「院前特殊傷病患跳島策略計畫」區域聯防機制。

張耀仁說，該院自去年3月起，臨床三班護病比已全數達到高標，院方更將所得的獎勵金100%實質回饋給護理師，深耕友善職場的努力，榮獲衛福部首次頒發的「護理友善醫院職場典範認證」，也在南市府護理人力留任獎勵試辦計畫中，得到降低護理人員離職率指標的分組第2名。

院方更向源頭紮根，推動企業補助優秀學生獎學金方案，目前已成功媒合4位在地學子，畢業後將直接留任服務，落實「在地青年守護偏鄉長輩」的良性循環。

張耀仁感謝各界全力協助、指導，以及鄉親的信賴，但因地理位置與生活機能，人才招募、留任確實不易，盼能多給予醫護同仁支持、肯定。

張耀仁強調，偏鄉醫療韌性的提升是場持久戰，新化分院絕不鬆懈，持續優化軟硬體設備、提升員工福利，並擴展在地照護量能，讓山區居民獲得安心、優質且溫暖的醫療照護。

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