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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

口腔潰瘍久不癒竟是口腔癌 醫籲超過2週務必就醫

2026/06/03 10:48

病人左下牙齦出現白斑與黏膜突起，經切片檢查確診為口腔癌。提醒民眾留意口腔異常變化，及早就醫檢查，把握治療時機。（新竹臺大分院提供）

病人左下牙齦出現白斑與黏膜突起，經切片檢查確診為口腔癌。提醒民眾留意口腔異常變化，及早就醫檢查，把握治療時機。（新竹臺大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕53歲男子右側口腔潰瘍（俗稱「嘴破」）反覆發作超過2個月，原以為只是咬到或火氣大，自行擦藥後仍未改善，但進食時疼痛愈來愈明顯，說話也感到不適；就醫後，經醫師檢查並安排切片，確診為口腔癌，隨即接受治療。醫師提醒，若口腔潰瘍超過2週仍未改善，或反覆發作、範圍變大，就可能不是單純嘴破。

新竹臺大分院牙科部醫師陳盈宏表示，根據衛生福利部公布最新統計，口腔癌為台灣男性癌症發生人數第4位。門診常見病人將初期口腔潰瘍誤認為一般嘴破，自行擦藥或等待痊癒，直到疼痛加劇、進食困難才就醫。若病灶已進展，手術切除範圍增加，甚至需取用大腿皮瓣進行顯微重建，與早期口腔癌相比，治療負擔與存活率差異明顯。

陳盈宏指出，「抽菸、飲酒、嚼檳榔」是口腔癌3大危險因子，若3者同時存在，罹患口腔癌風險可高達一般人的123倍。不過，臨床上仍有無相關習慣者確診口腔癌，可能與扁平苔癬、不良假牙、口腔衛生不佳、糖尿病、胃食道逆流及人類乳突病毒（HPV）感染等因素有關，長期刺激口腔黏膜，增加癌化機率。

口腔癌並非短時間形成，常見黃金警訊包括超過2週未癒合的潰瘍、口腔黏膜白斑或紅斑、舌頭或黏膜異常感、局部硬塊突起，以及頸部無痛性腫塊。若出現上述症狀，應儘早就醫，由醫師安排檢查與必要切片確認。

陳盈宏提醒，口腔癌好發於40至60歲中壯年男性，且有年輕化趨勢，許多人正值家庭與工作責任較重階段。定期接受口腔檢查，是預防晚期口腔癌的重要方式。現行政府提供30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，以及18歲以上未滿30歲且有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔檢查，符合資格民眾可多加利用。 

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