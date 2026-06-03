怕掉髮、疲憊？43歲乳癌女基因檢測評估低風險 成功免化療

陳以涵醫師表示，透過基因檢測評估，可幫助病人獲得良好的個人化精準醫療。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名43歲李姓女子，確診乳癌受術切除腫瘤，但發現腋下淋巴出現移轉，過去往往得接受化療，不過她透過「基因檢測」分析，顯示為「低復發風險」，評估只需服用抗荷爾蒙藥物，避開了化療帶來的身體負擔與外觀變化，目前定期追蹤狀況良好。

大千綜合醫院表示，個案李女確診右側乳癌後接受手術，病理報告顯示腫瘤大小僅0.7公分，但發現有一顆腋下淋巴出現轉移。過去這類情況往往會被建議接受化療以防萬一，但經分析，李女的腫瘤特性屬於「管腔A型」（荷爾蒙接受體陽性、HER2陰性）。

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李女經醫院乳房外科醫師陳以涵的建議下，進一步接受基因檢測，結果顯示為「低復發風險」。這意味著化學治療對其降低復發的實質助益有限，最終李女只需服用抗荷爾蒙藥物，成功避開了化療帶來的身體負擔與外觀變化，目前定期追蹤狀況良好。

病人經乳房超音波及正子攝影檢查，確診為右側乳癌。（大千綜合醫院提供）

陳以涵說明，乳癌的復發風險取決於多重因素，包括腫瘤大小與分期、淋巴轉移程度、癌細胞型態與分化度、免疫組織化學表現（如HER2、荷爾蒙接受體）、病人年齡等。其中，「荷爾蒙陽性、HER2陰性」的病人，因腫瘤生長速度較慢，對化學治療的反應相對有限，反而是抗荷爾蒙藥物能顯著降低轉移機率。因此，這類早期病人若經檢測評估為低風險，確實可以考慮免除化療。

陳以涵表示，化療雖然能殺死血液中肉眼不可見的游離癌細胞，但其對身體及外觀（如掉髮、疲倦）的影響，往往是病人最恐懼的心理門檻。現今分子生物學發達，醫師能藉由分析癌細胞基因表現，精準評估化療的實質效益。

儘管基因檢測提供了強大的數據支持，但陳以涵特別提醒，乳癌是否復發受到眾多因子交互影響，檢測工具並非「百分之百保證不復發」，應與專業醫療團隊詳細討論，根據腫瘤分期與分子特性，共同制定出最適合自己的個人化治療計畫。最重要的是，定期接受乳房超音波或乳房攝影檢查，早期發現、早期治療。院方表示，基因檢測費用會依照檢測的項目而不同，若有符合健保資格，可申請健保給付1到3萬元，剩餘差額由民眾自付。

病人另發現腋下淋巴轉移，所幸透過NGS基因檢測，確認為低復發風險，只需以藥物治療即。（大千綜合醫院提供）

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