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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

誤信抽菸可交朋友 新竹17歲田徑選手成功戒菸找回運動能量

2025/06/26 14:40

新竹臺大分院家庭醫學部藍亦倉醫師建議青少年，不要誤信抽菸可交朋友的錯誤觀念，提早戒菸有助於與朋友互動。（新竹台大分院提供）

新竹臺大分院家庭醫學部藍亦倉醫師建議青少年，不要誤信抽菸可交朋友的錯誤觀念，提早戒菸有助於與朋友互動。（新竹台大分院提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地區1名17歲的田徑隊選手小威，近期練習時感到呼吸不順、體力下降，讓教練與家長憂心，經檢查發現居然是因菸害，導致體能表現下降。在新竹台大分院家庭醫學部醫師藍亦倉團隊協助下，提供個人化的戒菸計畫，讓小威成功調整生活習慣，擺脫菸癮，健康與體能明顯改善。

「抽菸讓我更容易交到朋友，還顯得很酷！」小威對醫師提到，以為抽菸可以跟朋友更親近，沒想到卻讓體能體力下降。藍亦倉說，不少青少年吸菸都以為抽菸可以交朋友，但據最新調查顯示，無論是異性或同性朋友，「不抽菸」是交友的重要條件之一，提醒青少年戒菸才能重拾青春活力。像小威是田徑選手且熱愛運動，正可說明吸菸會損害肺部功能，導致氣喘、體力下降，影響運動表現。

若有家人或寵物的青少年，醫院團隊也會說明，香菸與電子煙釋放的有害物質會殘留在家具與衣物上，可能影響家中兄弟姊妹的生長發育，也會加重氣喘或引發慢性咳嗽。

另動物研究也顯示，飼主吸菸恐讓寵物壽命縮短，甚至增加皮膚病變風險。透過與青少年關心的事物連結，可讓青少年認識菸害，提高戒菸動機。但也提醒，青少年戒菸過程可能會經歷身體不適和心理焦慮，家人應給予支持與理解，有助增加戒菸成功率。

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