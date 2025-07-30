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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

沈玉琳就醫》疑罹胰臟癌 發生風險因子多元：常吸菸當心

2025/07/30 19:56

藝人沈玉琳近日驚傳健康出狀況，須入院治療。（資料照）

藝人沈玉琳近日驚傳健康出狀況，須入院治療。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳驚傳住院，然住院原因尚不明朗。據傳，有醫師認為沈玉琳可能罹患胰臟癌，因為其消瘦的狀況看似很接近，然仍需要等待血液等相關報告出爐，才能確認病因。

三軍總醫院衛教資料說明，胰臟癌早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛。如果痛在左上腹，有時病變在胰臟尾部。因此如果病人有下列情形，有時要考慮胰臟癌的可能性

●長期（一般大於六個月）腹痛：疼痛通常與姿勢有關，病人平躺或伸張脊椎時會加劇，病人常使身體成屈縮狀，以緩解疼痛。

●黃疸：腫瘤壓迫總膽管所造成。

●不明原因體重減輕：可能與進食不佳以及消化、養分吸收異常有關。

●其他疾病：合併急性膽囊炎，胰臟炎或者糖尿病，以及不明原因腹瀉。

至於發生的原因，三軍總醫院表示，某些因素可能使胰臟癌發生機會增加：

●年齡：胰臟癌發生的年齡通常較大，大部分發生在60歲以上，少低於40歲。

●酒精：有報告指出喝酒與胰臟癌的發生有關。

●化學藥品：長時間接觸化學藥品（超過10年以上），尤其是石油或其它溶劑。

●曾接受胃部切除手術者：可能增加五至七倍的發生率。也許是因為接受胃部切除手術，改變了胃調節胰液的功能，或者胃切除後胃酸減少，使致癌的亞硝酸鹽產生增加。

●慢性胰臟炎：常和胰臟癌合併出現，曾被認為是致癌因子，不過是否一定有關聯性，倒是仍未有定論。

●糖尿病：有些研究認為糖尿病病人罹患胰臟癌的機會較高，但這未完全肯定證明。

●吸菸與飲食：習慣另外某些日常生活飲食或習慣如香菸，乃是確定與胰臟癌最有關的危險因子，其機會大於比不抽煙者高二至三倍。另外也曾有研究報告指出喝咖啡似乎會增加罹患胰臟癌的機會，不過後來一些研究卻表示是否有關尚待進一步大規模研究。

●其他：日常飲食中如果攝取太多肉類或脂肪，發生胰臟癌比例較高。

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