命剩1個月！印尼童重生 10年後謝台大救命「我愛台灣」

「I love Taiwan!」11歲的Sherlyn臉上掛著笑容，用童稚的語氣向台大醫療團隊表達感謝。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕曾被醫師宣告僅剩1個月生命的印尼籍女童Sherlyn與男童David，分別於2014年與2016年來台接受活體肝臟移植，今（13日）現身台大醫院記者會，分享重獲新生的喜悅，兩位病童的故事，也被外交部拍攝為國際醫療宣傳短片「第二次出生 My Second Home」，展現「Taiwan can help」的人道精神與醫療技術實力。

台大醫院外科部移植團隊醫師胡瑞恒分享，Sherlyn出生後不久被診斷罹患膽道閉鎖，曾在馬來西亞接受葛西氏手術（Kasai operation）但失敗，病情惡化至多重器官衰竭。2014年經多方轉介與評估，她與母親Mey飛抵台灣，住進台大醫院；期間Sherlyn一度需仰賴呼吸器8天、進行24小時洗腎與洗肝搶救，情況危急。

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在台大醫療團隊會診下，由外科醫師何明志評估，手術成功率約為7至8成。Mey決定親自捐出部分肝臟救女兒，歷時10小時的活體肝臟移植手術最終成功，母女均安。Sherlyn的奇蹟，也點亮了另一個家庭的希望，兩年後，患有相同疾病的David，在父親Joko得知Sherlyn的故事後，主動聯繫台大國際醫療中心，2016年父子來台手術順利完成，David目前健康狀況良好，持續每半年返台追蹤。

10歲男童David與爸爸一起出席記者會，2016年父子來台手術順利完成，David目前健康狀況良好，持續每半年返台追蹤。 （記者邱芷柔攝）

胡瑞恒指出，兒童肝臟移植手術難度極高，除肝臟與血管極為細小外，若捐贈肝臟尺寸過大，也可能導致術後腹壁無法縫合，需延後關閉，手術能成功，仰賴的是團隊的合作。小兒科醫師陳慧玲也形容，兒童患肝的歷程就像一場「馬拉松」，從急救、手術到術後長期追蹤，均需團隊與家庭長時間投入。

影像醫學部醫師梁博欽表示，團隊在術前進行精密測量，包括腹腔容積、膽道與血管構造評估，協助外科醫師判斷手術可行性與風險，術後則需留意膽管狹窄等常見併發症。台大麻醉部醫師詹光政也提到，近年小兒麻醉技術大幅進步，現已普遍採用腦波監測與超音波導引方式執行插管與輸液，大幅提升手術安全性與精準度。

「I love Taiwan!」11歲女童Sherlyn和10歲男童David現身記者會，童言童語地表達對醫療團隊的感謝。胡瑞恒說，Sherlyn與David不是特例，台大醫院自1992年至2021年，已為174名18歲以下病童完成肝臟移植手術，患者皆納入長期追蹤，10年整體存活率達75%，這樣的經驗基礎，不僅讓醫師更能掌握術前評估與術後照護節奏，也讓台大成為亞洲少數能穩定執行兒童活體肝移植的醫學中心。

來自印尼的代訓醫師Trianingsih也分享，10年前印尼還沒有能力做兒童換肝手術，如今已有醫院嘗試執行，雖成果仍有限，但台灣的經驗正引領他們一步步向前。台大醫院也補充，今年6月底，印尼將再派2位醫師來台大進行換肝手術培訓。

台大醫院今（13日）舉辦記者會，分享兩起印尼籍兒童肝臟移植成功案例。女童Sherlyn與男童David至今健康穩定，特別現身感謝醫療團隊，分享重獲新生的喜悅。 （記者邱芷柔攝）

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