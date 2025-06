命剩1個月！印尼童重生 10年後謝台大救命「我愛台灣」

「I love Taiwan!」11歲的Sherlyn臉上掛著笑容,用童稚的語氣向台大醫療團隊表達感謝。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔/台北報導〕曾被醫師宣告僅剩1個月生命的印尼籍女童Sherlyn與男童David,分別於2014年與2016年來台接受活體肝臟移植,今(13日)現身台大醫院記者會,分享重獲新生的喜悅,兩位病童的故事,也被外交部拍攝為國際醫療宣傳短片「第二次出生 My Second Home」,展現「Taiwan can help」的人道精神與醫療技術實力。

台大醫院外科部移植團隊醫師胡瑞恒分享,Sherlyn出生後不久被診斷罹患膽道閉鎖,曾在馬來西亞接受葛西氏手術(Kasai operation)但失敗,病情惡化至多重器官衰竭。2014年經多方轉介與評估,她與母親Mey飛抵台灣,住進台大醫院;期間Sherlyn一度需仰賴呼吸器8天、進行24小時洗腎與洗肝搶救,情況危急。

在台大醫療團隊會診下,由外科醫師何明志評估,手術成功率約為7至8成。Mey決定親自捐出部分肝臟救女兒,歷時10小時的活體肝臟移植手術最終成功,母女均安。Sherlyn的奇蹟,也點亮了另一個家庭的希望,兩年後,患有相同疾病的David,在父親Joko得知Sherlyn的故事後,主動聯繫台大國際醫療中心,2016年父子來台手術順利完成,David目前健康狀況良好,持續每半年返台追蹤。

10歲男童David與爸爸一起出席記者會,2016年父子來台手術順利完成,David目前健康狀況良好,持續每半年返台追蹤。 (記者邱芷柔攝)

胡瑞恒指出,兒童肝臟移植手術難度極高,除肝臟與血管極為細小外,若捐贈肝臟尺寸過大,也可能導致術後腹壁無法縫合,需延後關閉,手術能成功,仰賴的是團隊的合作。小兒科醫師陳慧玲也形容,兒童患肝的歷程就像一場「馬拉松」,從急救、手術到術後長期追蹤,均需團隊與家庭長時間投入。

影像醫學部醫師梁博欽表示,團隊在術前進行精密測量,包括腹腔容積、膽道與血管構造評估,協助外科醫師判斷手術可行性與風險,術後則需留意膽管狹窄等常見併發症。台大麻醉部醫師詹光政也提到,近年小兒麻醉技術大幅進步,現已普遍採用腦波監測與超音波導引方式執行插管與輸液,大幅提升手術安全性與精準度。

「I love Taiwan!」11歲女童Sherlyn和10歲男童David現身記者會,童言童語地表達對醫療團隊的感謝。胡瑞恒說,Sherlyn與David不是特例,台大醫院自1992年至2021年,已為174名18歲以下病童完成肝臟移植手術,患者皆納入長期追蹤,10年整體存活率達75%,這樣的經驗基礎,不僅讓醫師更能掌握術前評估與術後照護節奏,也讓台大成為亞洲少數能穩定執行兒童活體肝移植的醫學中心。

來自印尼的代訓醫師Trianingsih也分享,10年前印尼還沒有能力做兒童換肝手術,如今已有醫院嘗試執行,雖成果仍有限,但台灣的經驗正引領他們一步步向前。台大醫院也補充,今年6月底,印尼將再派2位醫師來台大進行換肝手術培訓。

台大醫院今(13日)舉辦記者會,分享兩起印尼籍兒童肝臟移植成功案例。女童Sherlyn與男童David至今健康穩定,特別現身感謝醫療團隊,分享重獲新生的喜悅。 (記者邱芷柔攝)

