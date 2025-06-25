自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

長輩動作變慢、易累？ 小心肌少症上門

2025/06/25 18:15

預防肌少症正確飲食外，也要適度運動介入，縣府在中央挹助及民間協力下在各鄉鎮打造銀髮健身俱樂部，長輩及一般民眾都可多利用。（記者黃淑莉攝）

預防肌少症正確飲食外，也要適度運動介入，縣府在中央挹助及民間協力下在各鄉鎮打造銀髮健身俱樂部，長輩及一般民眾都可多利用。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕75歲李先生近半年走路變慢、易累，因跌倒就醫檢查才發現有肌少症。成大醫院斗六分院營養師郭師妙表示，肌少症常被忽略，卻是長輩失能、臥床的隱形危機，想要預防或改善肌少症，飲食是關鍵，每一餐都要攝取足夠的蛋白質。

郭師妙指出，很多長輩不是病倒而是「倒了才病」，近幾年臨床觀察到不少高齡者原本生活都可以自理，卻在一次跌倒後迅速衰退，探究原因是肌肉量流失、營養攝取不足。

郭師妙說，65歲以上長者每日蛋白質需求比成人更高，很多長輩擔心膽固醇太高，吃東西太過忌口，甚至不敢吃肉，卻造成營養攝取不足，尤其是蛋白質欠缺，肌肉像銀行帳戶一樣，沒有補充只「提領」，有一天會被領光。

郭師妙表示，家中長輩若出現手無力、行動變慢，例如提不動菜籃、開罐頭要請人幫忙，客廳走到廚房就會覺得累，還有體重下降情況，可能不是單純老化，而是肌肉正在流失，也就是肌少症。

郭師妙提醒，肌少症並非無法逆轉，只要及早發現、透過正確飲食與適度運動介入，就有機會延緩衰弱、維持行動力。

郭師妙說，想要預防或改善肌少症，飲食是關鍵，每一餐都要攝取足夠蛋白質，對銀髮族來說，每天蛋白質的攝取量應達每公斤體重1.2公克以上，才能維持基本肌肉量，例如體重70公斤男性，蛋白質大約要70至80多公克，1顆蛋的蛋白質大約7公克，建議可以豆腐、魚、雞蛋或肉類，盡量輪替、多元攝取，才不會吃膩又能補得夠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中