長輩動作變慢、易累？ 小心肌少症上門

預防肌少症正確飲食外，也要適度運動介入，縣府在中央挹助及民間協力下在各鄉鎮打造銀髮健身俱樂部，長輩及一般民眾都可多利用。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕75歲李先生近半年走路變慢、易累，因跌倒就醫檢查才發現有肌少症。成大醫院斗六分院營養師郭師妙表示，肌少症常被忽略，卻是長輩失能、臥床的隱形危機，想要預防或改善肌少症，飲食是關鍵，每一餐都要攝取足夠的蛋白質。

郭師妙指出，很多長輩不是病倒而是「倒了才病」，近幾年臨床觀察到不少高齡者原本生活都可以自理，卻在一次跌倒後迅速衰退，探究原因是肌肉量流失、營養攝取不足。

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郭師妙說，65歲以上長者每日蛋白質需求比成人更高，很多長輩擔心膽固醇太高，吃東西太過忌口，甚至不敢吃肉，卻造成營養攝取不足，尤其是蛋白質欠缺，肌肉像銀行帳戶一樣，沒有補充只「提領」，有一天會被領光。

郭師妙表示，家中長輩若出現手無力、行動變慢，例如提不動菜籃、開罐頭要請人幫忙，客廳走到廚房就會覺得累，還有體重下降情況，可能不是單純老化，而是肌肉正在流失，也就是肌少症。

郭師妙提醒，肌少症並非無法逆轉，只要及早發現、透過正確飲食與適度運動介入，就有機會延緩衰弱、維持行動力。

郭師妙說，想要預防或改善肌少症，飲食是關鍵，每一餐都要攝取足夠蛋白質，對銀髮族來說，每天蛋白質的攝取量應達每公斤體重1.2公克以上，才能維持基本肌肉量，例如體重70公斤男性，蛋白質大約要70至80多公克，1顆蛋的蛋白質大約7公克，建議可以豆腐、魚、雞蛋或肉類，盡量輪替、多元攝取，才不會吃膩又能補得夠。

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