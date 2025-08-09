自由電子報
大便沒血≠沒問題 「糞便潛血陽性」大腸病變警訊應就醫複檢

2025/08/09 05:30
大便沒血≠沒問題 「糞便潛血陽性」大腸病變警訊應就醫複檢

▲即使沒有血便，糞便潛血檢查也能早期發現腸道問題，降低大腸癌風險。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／楊承達

「醫生，衛生所說我的糞便潛血陽性，叫我來做大腸鏡，可是我大便正常，沒有血便啊！」這是門診病人常問我的問題，糞便潛血陽性指的是糞便帶有很微量的血，肉眼當然看不到血便，也就是糞便的顏色是正常的。

目前衛生所或是大多數醫院採用的糞便檢查為免疫法潛血檢查，檢驗的是「人類」紅血球的免疫蛋白，所以不會受到食物的干擾，吃豬血、鴨血或帶血的肉並不會影響。當潛血反應陽性時，代表大腸黏膜可能已經有早期的病變，因糞便摩擦而造成微量的出血，如瘜肉或是早期的大腸癌，所以糞便潛血檢查又叫做大腸癌篩檢。

陽性者半數有瘜肉 每20人約1人大腸癌

當然潛血陽性的不一定都有瘜肉或大腸癌，造成潛血陽性的原因還包含痔瘡出血、女性月經的干擾、其他的大腸病變如憩室、發炎、潰瘍、血管病變等。糞便篩檢潛血陽性的民眾約半數有瘜肉，每20人約1人有大腸癌，其他則是痔瘡、月經出血或是其他的腸道病變造成的偽陽性，反過來說，少數的大腸癌也可能潛血陰性，也就是偽陰性，所以有大腸癌風險的民眾，如大腸癌家族病史或是有抽菸的男性，也應該提早並定期接受大腸癌篩檢，已經有瘜肉切除病史的民眾也應遵從醫師指示，定期接受大腸鏡檢查，以免瘜肉隨著時間演變成大腸癌。

因為大腸癌年輕化，政府也將大腸癌篩檢年齡由原本的50歲至74歲，擴大至45歲至74歲民眾及40歲至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，享有每2年1次免費糞便潛血檢查服務；如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。

（作者為彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師）

