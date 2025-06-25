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健康網》避鈣防結石恐傷腎 營養師列5關鍵：這樣補鈣更安心

2025/06/25 18:27

營養師分享，想要預防腎結石，日常飲食可減少動物性蛋白攝取，如紅肉、內臟等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，想要預防腎結石，日常飲食可減少動物性蛋白攝取，如紅肉、內臟等；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上經常流傳「鈣吃太多會得腎結石」，是真的嗎？營養師高敏敏解釋，這是常見的迷思。她強調，想要有效預防腎結石，可記住幾個飲食原則，避開高草酸飲品，如濃茶、咖啡等，若真的愛喝，記得每日「吃足1000毫克的鈣質」；避開重口味、加工食品高劑量維生素C減少動物性蛋白攝取，如紅肉、內臟等；以及多喝水

高敏敏在臉書專頁發文表示，許多人為了預防腎結石，會刻意少喝牛奶、不補鈣，卻不知這樣反而讓結石風險更高。她列出以下5個飲食重點，幫助民眾破解營養誤區：

避開高草酸飲品 補足鈣

濃茶、咖啡、可樂等飲品含有較多草酸 ，過量草酸與鈣結合，會形成草酸結晶，容易沉積在腎臟內，增加結石風險。

如果是愛喝咖啡或茶的人，建議適量飲用，並確保每天攝取到足夠的鈣質（1000毫克），減少草酸影響。足夠的鈣質能與腸道中的草酸結合，減少草酸進入血液，降低腎結石風險，可選擇牛奶、小魚乾、鈣片、起司等鈣質來源。

營養師表示，補足鈣質能降低腎結石風險，可選擇小魚乾、鈣片、牛奶等食物；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，補足鈣質能降低腎結石風險，可選擇小魚乾、鈣片、牛奶等食物；示意圖。（圖取自freepik）

避免高劑量維生素C

每日攝取超過1000毫克的維生素C，即為過量。它會在體內轉化為草酸，增加腎結石風險。尤其有腎結石病史的人更要特別留意，可適量攝取水果中的維他命C，但需避免高劑量維他命C補充品。

避開重口味及加工品 自行料理最佳

高鈉重鹹的飲食含有過多的鹽分，會增加尿鈣排泄，讓腎結石風險上升；加工食品（如香腸、培根、泡麵等）鈉含量高，還可能含有磷酸鹽等添加物，容易影響腎臟健康，導致鈣質流失，增加腎結石風險。

所以，少喝濃湯、少用醬料，減少鈉攝取，有助於維持鈣質平衡，減少腎結石機率；另外，選擇新鮮天然食物自行料理，也能掌控用鹽量、降低結石風險，真正保護到腎臟。

減少動物蛋白 多吃植物蛋白

過量動物性蛋白（如紅肉、內臟）會增加尿液中的鈣和尿酸，讓腎結石風險上升。建議多吃植物性蛋白，像是黑豆、鷹嘴豆、黃豆、毛豆等，不僅有蛋白質 還富含膳食纖維 有助於腎臟健康。

每日攝取足夠水分

多喝水是預防腎結石的關鍵，每天至少喝2000-2500毫升的水，幫助尿液稀釋，降低草酸鈣結晶形成的機會。檸檬水含有檸檬酸，可以幫助防止腎結石生成，是很好的選擇。

營養師指出，多喝水是預防腎結石的關鍵，檸檬水含有檸檬酸，可以有效防止腎結石；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，多喝水是預防腎結石的關鍵，檸檬水含有檸檬酸，可以有效防止腎結石；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏說，腎結石不是單靠少吃鈣就能預防，反而吃對鈣、選對蛋白質、喝夠水、避開高草酸及高鈉加工飲食，才是最正確的防石策略；反之，若未做到這些，恐成為腎結石的高風險族群：

4類腎結石高風險群

●水分攝取不足者：當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加，導致礦物質（如鈣、草酸、尿酸）更容易結晶並形成結石。

●飲食不均衡者：飲食不均勻是導致腎結石的重要因素，特別是高草酸、高蛋白和高鈉飲食都可能增加結石的風險。無論是某些營養素攝取過多或過少，都可能干擾身體的礦物質代謝，進而促成腎結石的形成。

●肥胖與代謝異常者：肥胖與代謝症候群會影響腎臟功能，導致尿液酸鹼值失衡，增加結石風險；且高尿酸血症常見於肥胖者，尿液中的尿酸過高，也容易導致尿酸結石。

●家族史與遺傳史：若家族中有腎結石病史，個人罹患腎結石的機率會增加，或是身體有其他疾病也有可能引發腎結石。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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