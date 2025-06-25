苗栗縣泰安鄉免費健康篩檢 肝基會、童綜合投入資源27日登場。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人十大死因排行，癌症已連續42年蟬聯死因之首，苗栗縣政府肝病防治學術基金會、泰安鄉公所、泰安鄉衛生所及童綜合醫院配合，27日早上7點半至上午10點30分在苗栗縣泰安鄉公所舊址，提供30歲以上免費B、C肝炎篩檢、癌症指數篩檢、腹部超音波檢查、成人健康檢查（需禁食6小時）及癌症篩檢，邀請鄉親朋友踴躍參與篩檢。

苗縣府衛生局表示，感謝肝病防治學術基金會，此次篩檢活動除了提供腹部超音波及一般生化血液檢查，更增加肝癌、胰臟癌、大腸癌、乳癌、卵巢癌、攝護腺癌等6項癌症抽血檢查，讓鄉親達到一次檢查多重保護的服務。

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苗栗縣長鍾東錦表示，B、C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，感染B、C肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，肝臟是沉默的器官，大部分肝病並沒有明顯症狀。感謝相關單位投入資源，如肝基會、童綜合醫院、港澳台灣慈善基金會愛心獎的支持。

苗栗縣泰安鄉免費健康篩檢 肝基會、童綜合投入資源27日登場。（苗縣府提供）

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