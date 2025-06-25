高雄登革熱境外移入+1 4旬女至2國旅遊返國確診

菜園水桶登革熱孳生源查核。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（25）日公布新增1例登革熱境外移入確診個案，為本國籍40多歲女性，12日前往馬爾地夫及馬來西亞旅遊，20日出現發燒、頭痛、關節痠痛等症狀，21日返國後未進入社區即直接就醫治療，經抽血採檢於昨日確診感染第2型登革熱，為高雄市今年第9例境外移入個案、全國共85例。

衛生局表示，近日高雄市氣候炎熱且有間歇性降雨，高溫潮溼的天氣型態，正適合登革熱病媒蚊快速孳生，上週（第25週）陽性容器率為15.67%，較第24週9.55%上升64%。市府防疫團隊今日偕同環保局、民政局、觀光局、都發局、鼓山區公所、清潔隊及衛生所等至鼓山區會勘，發現空屋、空地及菜園共3處高風險場域，分別於廢棄馬桶、鏡台、水桶及水肥桶查獲孳生大量病媒蚊幼蟲，當場立即清除、投藥。

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防疫人員實地巡查髒亂空屋並進行孳生源檢查。（高雄市衛生局提供）

衛生局呼籲，空屋、空地及菜園所有人、使用人或管理人應善盡環境管理之責，自主環境管理並積極清除髒亂，防範積水容器孳生病媒蚊，如經查獲孳生登革熱病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局提醒，目前全國登革熱境外移入確診個案主要來自印尼、越南及菲律賓，高雄市累計9例亦以印尼5例居多、其次為馬爾地夫，前往東南亞或中南美等登革熱流行地區應做好防蚊措施，並落實返國14天內自主監測，有症狀儘速前往全市554家登革熱整合式醫療合約院所就醫，可查詢衛生局官網，並主動告知醫師活動及旅遊史。

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