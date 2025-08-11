自由電子報
從被照顧者蛻變為照顧者！她走過中風低潮迎來事業第二春

2025/08/11 10:26

李秋慧（右）走過中風低潮，休養4年後順利重返職場，當起居家照服員。（記者李文德攝）

李秋慧（右）走過中風低潮，休養4年後順利重返職場，當起居家照服員。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕56歲的李秋慧曾是飲料店老闆娘，一手撐起家庭經濟，但突如其來的中風，讓她無奈按下人生暫停鈕，暫時休養4年之久。近日恢復生活後，原以為難求職的她，透過虎尾就業中心協助下，重新踏上了全新旅程，順利成為居家照服員。

「那天起床，腳怎麼也抬不起來」李秋慧說，當時除了腳就連右手也沒有力氣，當下只覺得人生就此玩完了，臥病在床的四年休養期間，除了身體上的煎熬，心理更是備受考驗。每當心情低落，覺得自己什麼都不能的時候，就會想起以前充滿幹勁的自己。

李秋慧表示，養病期間她不斷告訴自己「要再次走出去」，因此帶著子女鼓勵，到虎尾就業中心，尋找事業第二春。原擔心康復不久，動作慢跟不上工作腳步，怕成為別人嫌棄的對象，但經諮詢後，得到就業中心人員鼓勵投入照服產業，工作時間彈性還可領取勞動部提供的就業獎勵金。

今年5月，李秋慧正式成為一名居家照顧服務員，協助案家備餐、清潔與陪伴就醫，她說，雖然受限身體狀況只能做這些輕負重的工作，但自己從一個需要被照顧的人，變成現在這樣可以照顧別人的人，「這種轉變真的很奇妙。」

虎尾就業中心主任廖家偉表示，為了協助失業勞工順利重返職場，勞動部推動「照顧服務就業獎勵措施」，鼓勵失業者投入居家式、社區式及機構式長照服務工作，經就業服務機構推介受僱於合法照顧單位，最高可申請新臺幣10萬8000元就業獎勵金，更多訊息可到虎尾就業中心洽詢。

