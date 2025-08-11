自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

小胖子危機！體重超標恐影響免疫力 醫師籲3原則養成好習慣

2025/08/11 13:52

陳木榮說，有運動習慣的孩子，學習與成績表現都會更好，且活動期間心率上升，刺激大腦分泌腦內啡、多巴胺，可以讓心情愉悅。（記者林志怡攝）

陳木榮說，有運動習慣的孩子，學習與成績表現都會更好，且活動期間心率上升，刺激大腦分泌腦內啡、多巴胺，可以讓心情愉悅。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕孩子圓圓胖胖並不是可愛，而是健康警訊！柚子小兒科診所院長陳木榮（柚子醫師）指出，兒童肥胖並不會隨著長高而自然改善，放任孩子體重失控，還可能影響免疫力，建議家長把握「FIT動起來」原則，從「運動（Fitness）」、「飲食（Intake）」、「合作（Team）」等3大原則，與孩子一起養成良好的生活習慣，遠離健康威脅。

國民健康署長沈靜芬指出，教育部112學年度學生健康檢查資料顯示，全台國小學童過重及肥胖盛行率為23.8%，國中學童盛行率攀升至28.6％，顯示全台平均每4位學童，就有1人過重或肥胖，但孩童肥胖不是孩童個人問題，更與家庭營養、運動習慣息息相關。

沈靜芬提醒，如果家長吃得不健康、不運動，孩子在家中也很難有正確的飲食與運動習慣。（記者林志怡攝）

沈靜芬提醒，如果家長吃得不健康、不運動，孩子在家中也很難有正確的飲食與運動習慣。（記者林志怡攝）

沈靜芬提醒，如果家長吃得不健康、不運動，孩子在家中也很難有正確的飲食與運動習慣，父母應以身作則，主動了解營養概念，教導孩子怎麼吃得營養，帶著孩子動起來，不只孩子學到終身習慣，也藉由互動增進親子關係與相處時光，比如近年來不少家長會帶孩子參加路跑或各式運動賽事，是很好的作法。

陳木榮提到，近年來門診遇到肥胖兒童的機會越來越高，有些家長還是會覺得，小時候胖不是胖，等長大抽高就沒事了，但事實往往是「小時候胖，長大還是胖」，且放任孩子肥胖，可能影響孩子的免疫力，導致反覆感冒，長大後三高風險也會提高。

陳木榮說，很多家長帶孩子來到診所，都會同時詢問成長相關問題，希望孩子健康又長高，但同時覺得孩子白天上學、晚上讀書，根本沒時間運動，其實有運動習慣的孩子，學習與成績表現都會更好，且活動期間心率上升，刺激大腦分泌腦內啡、多巴胺，可以讓心情愉悅。

不過，很多家長下班回家只想休息，即使到了假日，也只想躺在家裡滑手機或追劇。陳木榮提醒，想讓孩子動起來、吃得健康，都需要家長以身作則，當家裡的大人都有好習慣，自然能說服孩子跟著做，改變的過程中也不需要強求一步到位，可以一步一步慢慢調整生活習慣。

