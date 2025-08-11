自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

屈公病會人傳人？ 衛福部與中市衛生局澄清：經病媒蚊傳染

2025/08/11 12:49

衛福部次長呂建德在臉書及中市衛生局都強調，「屈公病是病媒蚊傳染的疾病，不會人傳人」；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛福部次長呂建德在臉書及中市衛生局都強調，「屈公病是病媒蚊傳染的疾病，不會人傳人」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣屈公病例增加，網傳會人傳人?衛福部次長呂建德在臉書及中市衛生局都強調，「屈公病是病媒蚊傳染的疾病，不會人傳人」；衛生局更強調表示，經統計，今年累計至8月11日止，全國屈公病確定個案為17例，台中市為3例，皆為境外移入，而台中市的三例感染國家分別為斯里蘭卡、印尼及中國廣東，經就醫後皆已康復出院，落實防蚊措施及孳生源清除是預防屈公病、登革熱等蟲媒類傳染病最有效的辦法。　

衛生局長曾梓展表示，網傳台中市「已有4例屈公病病例，平均1天多1例」等資訊是錯誤，依據疾病管制署傳染病統計資訊顯示，2025年累計至8月11日止，全國屈公病確定個案為17例，台中市為3例，皆為境外移入，感染來源主要為東南亞及中國廣東省，

曾梓展強調，衛生單位於接獲醫院或疾病管制署通報後，皆立即啟動疫情調查並偕同個案居住地、活動地或工作地之區級防治中心完成病媒蚊防治工作，絕無網傳屈公病不會疫調或平均1天多1例等資訊，請市民朋友勿誤信或轉傳未經過證實的訊息。

曾梓展強調，適逢暑假期間，市民朋友到國外活動或洽公時，尤其是前往東南亞、中國廣東省等屈公病流行地區，務必做好防蚊措施，如使用含政府單位核准有效成分如敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、伊默克（IR3535）的防蚊液，穿著薄淺色長袖衣褲等措施。

他說，若返國入境時如有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，應主動告知機場檢疫人員，返國後14天內如出現不適症狀應儘速就醫，主動告知醫護人員旅遊史。

衛生局提醒，登革熱、屈公病等蟲媒類傳染病主要透過病媒蚊叮咬而傳播，請市民朋友一起動起來，加強「巡、倒、清、刷」4撇步，落實清除戶內外孳生源。

衛生局提醒，落實防蚊措施及孳生源清除是預防屈公病、登革熱等蟲媒類傳染病最有效的辦法。（市府提供）

衛生局提醒,落實防蚊措施及孳生源清除是預防屈公病、登革熱等蟲媒類傳染病最有效的辦法。（市府提供）

