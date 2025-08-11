自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症局部熱治療助攻 多形性膠質母細胞瘤縮小至0.5公分

2025/08/11 09:59

中醫大新竹附醫引進癌症局部熱治療機，儀器發明人義大利籍醫生Salvatore Conte（左2）到台灣，和該院放射腫瘤科主任郭于誠（右2）交換意見。（記者廖雪茹攝）

中醫大新竹附醫引進癌症局部熱治療機，儀器發明人義大利籍醫生Salvatore Conte（左2）到台灣，和該院放射腫瘤科主任郭于誠（右2）交換意見。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕60歲男子兩年半前罹患惡性腦瘤，經腦部手術後診斷為多形性膠質母細胞瘤，腫瘤仍殘留3公分，醫師安排術後放射治療與化學治療，但僅讓該腫瘤不繼續長大；經醫病溝通後，病患自費接受熱治療合併化學治療，目前不僅腫瘤僅剩0.5公分，持續熱治療合併化學治療中，而且已恢復生活自理能力、甚至能自行駕車。

中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠醫師指出，「癌症局部熱治療」（Hyperthermia）透過高溫加熱腫瘤部位，讓癌細胞弱化，癌細胞增生的血管萎縮，甚至直接破壞癌細胞結構，改善腫瘤微環境來提升標準放射治療、化學治療、標靶治療與免疫治療的效果。

該院近日引進癌症局部熱治療機HY-DEEP 600WM，屬於非侵入性療法，透過電磁場作用加熱腫瘤的溫度，擁有特殊的專利散熱設計，讓病患在加熱過程中即使溫度計顯示人體溫度達到42.5度，也幾乎感受不到體溫的上升。熱治療HY-DEEP 600WM儀器發明人義大利籍醫生Salvatore Conte特地來到台灣，和郭于誠交換意見。

有病人問熱治療和泡溫泉或三溫暖有何不同？郭于誠說明，人體是恆溫動物，即便全身浸泡高溫熱水泡到皮膚表面都紅通通了，體內溫度仍處於恆溫狀態，但癌症局部熱治療則是將腫瘤區域中心溫度精準提升至42.5度治療溫度，兩者完全不同。

郭于誠表示，癌症局部熱治療適用於多數固態性腫瘤，建議與標準放射治療、化學治療、標靶治療與免疫治療搭配進行。目前健保尚未給付，屬自費治療，每週可1次到2次施作，每次治療時間約60～90分鐘。若治療效果不明顯，會讓病人停止療程，避免無效支出；但若病灶有持續縮小，則可延長療程以穩定控制病情。雖然大部份病患無明顯不適，但仍有少數病患有輕微燙傷起水泡的風險，有任何疑問建議與醫師保持溝通。

放射腫瘤科醫師郭于誠表示，「癌症局部熱治療」透過高溫加熱腫瘤部位，讓癌細胞弱化，直接破壞癌細胞結構，改善腫瘤微環境。（記者廖雪茹攝）

放射腫瘤科醫師郭于誠表示，「癌症局部熱治療」透過高溫加熱腫瘤部位，讓癌細胞弱化，直接破壞癌細胞結構，改善腫瘤微環境。（記者廖雪茹攝）

