自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健保斷頭新制重擊 「田基」GG了？彰基這樣說

2025/06/25 18:40

田中基督教醫院建築設計朝向現代簡約，屋頂設有代表信仰的紅色十字架，未來將肩負南彰化醫療重任。（彰基提供）

田中基督教醫院建築設計朝向現代簡約，屋頂設有代表信仰的紅色十字架，未來將肩負南彰化醫療重任。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕有民眾發現，田中基督教醫院（簡稱田基）工地之前頻繁有工程車出入，忽然最近又都停止了，是否因爲健保斷頭新制重擊，田基因此不蓋了，引起南彰化居民熱議；但彰化基督教醫院（簡稱彰基）強調，救人是惟一考量，不會受到健保制度的影響。

據了解，健保新制今年第二季（4-6月）給每個醫院的基期只有去年的85%至90%，每個醫院要自斷10%以上才叫做沒有超過基期，如果和去年相比完全沒有成長，等於就是成長18%至11%，勢必進入嚴重斷頭，對醫院的影響相當大。

面對外界關注彰基是否仍有第一季「總院健保斷頭1.2億元」的情況，造成財務壓力而停建田基。彰基體系發言人張尚文表示，總院長陳穆寬近日在體系院務會議中明確指出，彰基身為南投、雲林、彰化唯一的醫學中心，不可能拒絕其他醫院上轉到醫學中心的急重難罕病人，彰基體系多家分院都位於偏鄉，兒童醫院則肩負嘉義、彰化、南投、雲林5縣市兒童醫療重任，因此即便在健保新制下出現「四階段斷頭」的情況，彰化體系仍堅持提供必要的醫療照護，確保在地民眾的健康權益不受損害。

已有128年歷史的彰化基督教醫院總院，是中部3縣市唯一醫學中心，肩負南投、雲林、彰化重症轉診與偏鄉醫療任務。（記者張聰秋攝）

已有128年歷史的彰化基督教醫院總院，是中部3縣市唯一醫學中心，肩負南投、雲林、彰化重症轉診與偏鄉醫療任務。（記者張聰秋攝）

張尚文轉述總院長陳穆寬的話：「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療我們的核心精神不是『看一個賠一個』，而是『看一個救一個』！」

彰基總院處長洪富一指出，南彰化地區人口約27.5萬人，卻長期面臨醫療人力與資源明顯不足的問題。目前南彰化每萬人口僅有7.2位醫師、9.9張病床，與其他縣市形成明顯落差，甚至比鄰近的南投、雲林還差。之前陳穆寬剛上任時財務非常不健全，甚至還差點要向銀行借2億，因此為了興建癌症大樓才將田基暫緩，目前財務已經非常穩健，沒有理由停蓋田基，縣府也已排定今年（2025）7月10日辦理田基都市設計審議。

彰基總院長陳穆寬強調，因應健保斷頭新制，彰基的核心精神不是「看一個賠一個」，而是「看一個救一個」！（記者張聰秋攝）

彰基總院長陳穆寬強調，因應健保斷頭新制，彰基的核心精神不是「看一個賠一個」，而是「看一個救一個」！（記者張聰秋攝）

對於今年實施的健保斷頭新制，彰基因為堅持確保3個農業縣民眾的健康權益不受損害，繼續提供必要的醫療照護，是否會成為全台「斷頭王」？陳穆寬僅低調表示，各種制度都有其利弊得失，新制遇到問題時，政府一定會馬上的修改制度來照顧全民的健康，彰基對政府有足夠的信心，所以田基也一定會照計劃進行，即使賠錢也要蓋！

在健保斷頭新制衝擊下，田基工程能否如進度施作，引發各界關注。（彰基提供）

在健保斷頭新制衝擊下，田基工程能否如進度施作，引發各界關注。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中