健保斷頭新制重擊 「田基」GG了？彰基這樣說

田中基督教醫院建築設計朝向現代簡約，屋頂設有代表信仰的紅色十字架，未來將肩負南彰化醫療重任。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕有民眾發現，田中基督教醫院（簡稱田基）工地之前頻繁有工程車出入，忽然最近又都停止了，是否因爲健保斷頭新制重擊，田基因此不蓋了，引起南彰化居民熱議；但彰化基督教醫院（簡稱彰基）強調，救人是惟一考量，不會受到健保制度的影響。

據了解，健保新制今年第二季（4-6月）給每個醫院的基期只有去年的85%至90%，每個醫院要自斷10%以上才叫做沒有超過基期，如果和去年相比完全沒有成長，等於就是成長18%至11%，勢必進入嚴重斷頭，對醫院的影響相當大。

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面對外界關注彰基是否仍有第一季「總院健保斷頭1.2億元」的情況，造成財務壓力而停建田基。彰基體系發言人張尚文表示，總院長陳穆寬近日在體系院務會議中明確指出，彰基身為南投、雲林、彰化唯一的醫學中心，不可能拒絕其他醫院上轉到醫學中心的急重難罕病人，彰基體系多家分院都位於偏鄉，兒童醫院則肩負嘉義、彰化、南投、雲林5縣市兒童醫療重任，因此即便在健保新制下出現「四階段斷頭」的情況，彰化體系仍堅持提供必要的醫療照護，確保在地民眾的健康權益不受損害。

已有128年歷史的彰化基督教醫院總院，是中部3縣市唯一醫學中心，肩負南投、雲林、彰化重症轉診與偏鄉醫療任務。（記者張聰秋攝）

張尚文轉述總院長陳穆寬的話：「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療我們的核心精神不是『看一個賠一個』，而是『看一個救一個』！」

彰基總院處長洪富一指出，南彰化地區人口約27.5萬人，卻長期面臨醫療人力與資源明顯不足的問題。目前南彰化每萬人口僅有7.2位醫師、9.9張病床，與其他縣市形成明顯落差，甚至比鄰近的南投、雲林還差。之前陳穆寬剛上任時財務非常不健全，甚至還差點要向銀行借2億，因此為了興建癌症大樓才將田基暫緩，目前財務已經非常穩健，沒有理由停蓋田基，縣府也已排定今年（2025）7月10日辦理田基都市設計審議。

彰基總院長陳穆寬強調，因應健保斷頭新制，彰基的核心精神不是「看一個賠一個」，而是「看一個救一個」！（記者張聰秋攝）

對於今年實施的健保斷頭新制，彰基因為堅持確保3個農業縣民眾的健康權益不受損害，繼續提供必要的醫療照護，是否會成為全台「斷頭王」？陳穆寬僅低調表示，各種制度都有其利弊得失，新制遇到問題時，政府一定會馬上的修改制度來照顧全民的健康，彰基對政府有足夠的信心，所以田基也一定會照計劃進行，即使賠錢也要蓋！

在健保斷頭新制衝擊下，田基工程能否如進度施作，引發各界關注。（彰基提供）

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