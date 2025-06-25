自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

衛福部斥資1800萬元建置空轉平台 多次出包惹怨

2025/06/25 15:03

衛福部空轉平台一再出包，讓外界質疑真是空轉。（凌天航空提供）

衛福部空轉平台一再出包，讓外界質疑真是空轉。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖23、24日連2天動用航空用嬰幼兒保溫箱後送「新生兒」，印證衛生局長陳淑娟先見之明，但24日三總澎湖分院因一名出生6日的新生兒，疑似敗血症向衛福部空審中心申請空中醫療後送，不料「空轉平台」再出包，派遣航空器單位在隨行醫護人員的選單內，發現航空救護教官陳萬昇名單遭到移除，但未輸入隨機醫護人員又無法進行任務派遣，執行單位才緊急使用手動方式輸入隨行醫護人員名單。

衛福部斥資1800萬元建置的「空轉平台」，光6月就出現3次故障問題，分別在6月19日任務追蹤無法使用、6月20日三總代班醫師因平台設計問題無法登入，同日又爆出客服專線無人接聽的情形、6月24日執行單位在接收任務派遣時，發現醫護人員名單遭到刪除。

平台廠商合華科技稱因建立執行單位醫護人員，需要「增開帳號」，航空救護教官陳萬昇早就對空轉平台蒐集醫護人員個資提出質疑，依據相關規範所有執行人員名單及符合法規的證書，皆有送達當地衛生主管機關備查。

陳萬昇表示，非必要時不會動用離島基層醫療院所醫護人力，保留醫護人力，原本認為「空轉平台」是新的里程碑，卻成了各單位互推責任的藉口。先前各單位都用「口頭反應」空轉平台問題，當相同問題反覆發生時，向主管機關反應時卻得到「有沒有紀錄、時間點」等要求明確紀錄資料的方式回應，6月起相關單位在平台有任何故障時，皆會以文字方式反應，不再以口頭反應。

澎湖嬰兒用航空保溫箱，今年已3度啟用。（凌天航空提供）

澎湖嬰兒用航空保溫箱，今年已3度啟用。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中