衛福部斥資1800萬元建置空轉平台 多次出包惹怨

衛福部空轉平台一再出包，讓外界質疑真是空轉。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖23、24日連2天動用航空用嬰幼兒保溫箱後送「新生兒」，印證衛生局長陳淑娟先見之明，但24日三總澎湖分院因一名出生6日的新生兒，疑似敗血症向衛福部空審中心申請空中醫療後送，不料「空轉平台」再出包，派遣航空器單位在隨行醫護人員的選單內，發現航空救護教官陳萬昇名單遭到移除，但未輸入隨機醫護人員又無法進行任務派遣，執行單位才緊急使用手動方式輸入隨行醫護人員名單。

衛福部斥資1800萬元建置的「空轉平台」，光6月就出現3次故障問題，分別在6月19日任務追蹤無法使用、6月20日三總代班醫師因平台設計問題無法登入，同日又爆出客服專線無人接聽的情形、6月24日執行單位在接收任務派遣時，發現醫護人員名單遭到刪除。

請繼續往下閱讀...

平台廠商合華科技稱因建立執行單位醫護人員，需要「增開帳號」，航空救護教官陳萬昇早就對空轉平台蒐集醫護人員個資提出質疑，依據相關規範所有執行人員名單及符合法規的證書，皆有送達當地衛生主管機關備查。

陳萬昇表示，非必要時不會動用離島基層醫療院所醫護人力，保留醫護人力，原本認為「空轉平台」是新的里程碑，卻成了各單位互推責任的藉口。先前各單位都用「口頭反應」空轉平台問題，當相同問題反覆發生時，向主管機關反應時卻得到「有沒有紀錄、時間點」等要求明確紀錄資料的方式回應，6月起相關單位在平台有任何故障時，皆會以文字方式反應，不再以口頭反應。

澎湖嬰兒用航空保溫箱，今年已3度啟用。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法