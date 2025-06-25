自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

宜蘭陽交大附醫「門診注射暨治療中心」 音樂放鬆身心

2025/06/25 15:25

針對免疫力較低化療病人，床（椅）間隔至少1公尺，採左右分流、避免交錯入位的安排，確保感染控制。（陽明交大醫院提供）

針對免疫力較低化療病人，床（椅）間隔至少1公尺，採左右分流、避免交錯入位的安排，確保感染控制。（陽明交大醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院耗時約1年，在蘭陽院區地下一樓規劃一處嶄新空間，打造「門診注射暨治療中心」，今天對外亮相後，溫暖的鄉村風設計令患者驚豔，院方除打破既有醫療空間的冰冷印象，另全面導入紓壓音樂，有助病患在治療中放鬆身心。

陽明交大醫院院長楊純豪說，「門診注射暨治療中心」的啟用，是醫院持續推動智慧醫療與人本照護的重要里程碑，不僅引進多項創新科技優化流程，更以「提升復原力」為核心理念，全新打造宜蘭地區首見結合科技、療癒與人性化設計的醫療空間。

陽明交大醫院表示，中心設有報到護理站、等候區、無障礙廁所、飲水機，並提供多樣化的治療空間與設備，包含注射椅、3間獨立單人套房、10張電動沙發床及7張油壓床，搭配防焰床簾，讓長時間輸液、化療或輸血的病人，享有充足的隱私與舒適。

每張床（椅）位也皆配備氧氣孔、抽吸孔、照明、護理師呼叫鈴及USB充電插座，並貼心準備原木桌椅供陪伴者使用。針對免疫力較低化療病人，床（椅）間隔至少1公尺，採左右分流、避免交錯入位的安排，確保感染控制。

陽明交大醫院強調，為提供長時間治療病人（如化療）更放鬆的環境，中心全面導入合法「放心播音樂服務」。中控音響系統每日播放舒壓音樂，並可針對單人病房客製音量，讓治療過程更加平靜，有助病患面對疾病苦痛並促進復原。

陽明交大醫院「門診注射暨治療中心」今天對外亮相，溫暖設計令患者驚豔。（陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院「門診注射暨治療中心」今天對外亮相，溫暖設計令患者驚豔。（陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院規劃嶄新空間，今天啟用門診注射暨治療中心。（陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院規劃嶄新空間，今天啟用門診注射暨治療中心。（陽明交大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中