宜蘭陽交大附醫「門診注射暨治療中心」 音樂放鬆身心

針對免疫力較低化療病人，床（椅）間隔至少1公尺，採左右分流、避免交錯入位的安排，確保感染控制。（陽明交大醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院耗時約1年，在蘭陽院區地下一樓規劃一處嶄新空間，打造「門診注射暨治療中心」，今天對外亮相後，溫暖的鄉村風設計令患者驚豔，院方除打破既有醫療空間的冰冷印象，另全面導入紓壓音樂，有助病患在治療中放鬆身心。

陽明交大醫院院長楊純豪說，「門診注射暨治療中心」的啟用，是醫院持續推動智慧醫療與人本照護的重要里程碑，不僅引進多項創新科技優化流程，更以「提升復原力」為核心理念，全新打造宜蘭地區首見結合科技、療癒與人性化設計的醫療空間。

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陽明交大醫院表示，中心設有報到護理站、等候區、無障礙廁所、飲水機，並提供多樣化的治療空間與設備，包含注射椅、3間獨立單人套房、10張電動沙發床及7張油壓床，搭配防焰床簾，讓長時間輸液、化療或輸血的病人，享有充足的隱私與舒適。

每張床（椅）位也皆配備氧氣孔、抽吸孔、照明、護理師呼叫鈴及USB充電插座，並貼心準備原木桌椅供陪伴者使用。針對免疫力較低化療病人，床（椅）間隔至少1公尺，採左右分流、避免交錯入位的安排，確保感染控制。

陽明交大醫院強調，為提供長時間治療病人（如化療）更放鬆的環境，中心全面導入合法「放心播音樂服務」。中控音響系統每日播放舒壓音樂，並可針對單人病房客製音量，讓治療過程更加平靜，有助病患面對疾病苦痛並促進復原。

陽明交大醫院「門診注射暨治療中心」今天對外亮相，溫暖設計令患者驚豔。（陽明交大醫院提供）

陽明交大醫院規劃嶄新空間，今天啟用門診注射暨治療中心。（陽明交大醫院提供）

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