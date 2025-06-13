健康網》車騎一半「斷片」疑猝睡症？ 醫揭典型4症狀

1名男子常在白天控制不住地昏睡，有次騎車騎到一半「斷片」，醒來時已倒在馬路上，經醫師診斷確診為日夜節律異常；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名鼻青臉腫的年輕男子就診時自述「常常在白天控制不住地昏睡，有一次竟然騎摩托車騎到一半『斷片』，醒來時人和車已經倒在馬路上」，起初醫師懷疑可能罹患猝睡症，經檢查確診為日夜節律異常。不過，醫師仍提醒，猝睡症典型症狀包括：白天無法控制的嗜睡與突發睡眠發作、猝倒（情緒激動時突然肌肉無力）、入睡時幻覺或睡眠癱瘓、睡眠品質破碎，出現類似症狀應就醫。

嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」說明，猝睡症是一種中樞神經系統疾病，屬於睡眠障礙的一種。為了確診，幫該名男子安排多次睡眠潛伏期測驗（MSLT），測試者會在白天分別小睡5次，每次30分鐘，觀察是否能快速進入睡眠，以及是否出現快速動眼期。檢查結果發現，他雖然容易入睡，但並未在小睡時出現異常的快速動眼期，不符合猝睡症的診斷。

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猝睡症典型症狀包括：白天無法控制的嗜睡與突發睡眠發作、猝倒（情緒激動時突然肌肉無力）、入睡時幻覺或睡眠癱瘓、睡眠品質破碎；情境照。（圖取自freepik）

蔡明劭說，進一步由神經內科醫師評估後，發現他其實是日夜節律異常，因為男子從事網路電商，長期熬夜、作息混亂，導致生理時鐘徹底錯亂。經過重建健康作息：每天固定時間起床、晚上限制使用藍光螢幕、白天增加戶外活動、規律運動與飲食後，他不再突然睡著，也沒有再跌倒，臉上的瘀青消退，精神飽滿，驚呼「整個人生都醒了」。

蔡明劭提醒，白天過度嗜睡不只是累，可能是身體在求救。若有類似症狀，請務必找專業醫師檢查，釐清是猝睡症或日夜節律失調，別讓疲憊毀了生活。

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