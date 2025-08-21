自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

衛福部苗栗醫院防癌篩檢抽獎 最高可獲千元禮券！保證中獎

2025/08/21 13:50

衛福部苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受癌症篩檢民眾，即可參加抽獎活動，中獎率100％。（苗栗醫院提供）

衛福部苗栗醫院推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受癌症篩檢民眾，即可參加抽獎活動，中獎率100％。（苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院響應國民健康署推動的癌症防治政策，推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受癌症篩檢民眾，即可參加抽獎活動，中獎率100％，累積最高可獲1600元禮券，諮詢專線: 037–261920 #2181。

國民健康署統計，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，去年新診斷人數超過13萬人。尤其常見的肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌，在早期多半無明顯症狀，錯過黃金治療期，不僅增加醫療負擔，也大幅影響生活品質。

苗栗醫院院長徐國芳表示，「早期發現、早期治療」是防癌的重要策略，很多癌症在早期透過簡單檢查就能揪出，治療效果也明顯提高。苗栗醫院自即日起至9月30日推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格者接受癌症篩檢，即可參加抽獎活動，已有多位民眾獲600元禮券。

符合資格者，肺癌篩檢：40-74歲女性或45-74歲男性具肺癌家族史者；50-74歲重度吸菸者，有意戒菸者。乳癌篩檢：40-74歲女性，首次接受乳房攝影檢查者。子宮頸癌篩檢：7年內未曾做抹片。大腸癌篩檢：40-44歲具家族史，或45-74歲首次檢查者。

苗栗醫院自即日起至9月30日推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格者接受癌症篩檢，即可參加抽獎活動。（苗栗醫院提供）

苗栗醫院自即日起至9月30日推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格者接受癌症篩檢，即可參加抽獎活動。（苗栗醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中