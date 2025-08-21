限制級
衛福部苗栗醫院防癌篩檢抽獎 最高可獲千元禮券！保證中獎
〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院響應國民健康署推動的癌症防治政策，推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格並於9月30日前接受癌症篩檢民眾，即可參加抽獎活動，中獎率100％，累積最高可獲1600元禮券，諮詢專線: 037–261920 #2181。
國民健康署統計，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，去年新診斷人數超過13萬人。尤其常見的肺癌、乳癌、大腸癌、子宮頸癌，在早期多半無明顯症狀，錯過黃金治療期，不僅增加醫療負擔，也大幅影響生活品質。
苗栗醫院院長徐國芳表示，「早期發現、早期治療」是防癌的重要策略，很多癌症在早期透過簡單檢查就能揪出，治療效果也明顯提高。苗栗醫院自即日起至9月30日推出「轉動健康送好禮」活動，凡符合篩檢資格者接受癌症篩檢，即可參加抽獎活動，已有多位民眾獲600元禮券。
符合資格者，肺癌篩檢：40-74歲女性或45-74歲男性具肺癌家族史者；50-74歲重度吸菸者，有意戒菸者。乳癌篩檢：40-74歲女性，首次接受乳房攝影檢查者。子宮頸癌篩檢：7年內未曾做抹片。大腸癌篩檢：40-44歲具家族史，或45-74歲首次檢查者。
