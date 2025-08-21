限制級
健康網》乳癌病人最怕復發 醫推生活5法護健康
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕乳癌病人擔心復發，他們經常想知道，應該在日常生活中維持健康。台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，規律運動、維持健康體重、均衡飲食、戒菸、少喝酒，都能幫助降低復發機率。
陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，很多乳癌病友常會抱怨「醫生，我現在是不是要什麼都不能吃，才不會復發？」其實，生活習慣的確會影響復發風險，但不是要你活得戰戰兢兢，而是用可持續的小改變，一步步讓身體更健康。
陳昱天說明，從研究顯示，規律運動、維持健康體重、均衡飲食、戒菸、少喝酒，都能幫助降低復發機率。以下是他建議病友的生活5步驟：
1.動起來：一週至少150分鐘中等強度運動（快走、游泳、腳踏車）。
2.飲食均衡：多蔬菜水果、全穀類，少紅肉與加工食品。
3.控制體重：避免體脂過高，特別是更年期後的女性。
4.拒菸限酒：菸酒會增加癌症風險，能戒就戒。
5.管理壓力：瑜伽、冥想、深呼吸，讓心情也健康。
陳昱天分享病友，雖然復發風險不是100%可控，但你可以為自己多加幾分保障，只要每天多做一點點，從日常生活有更多健康管理。
