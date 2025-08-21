7旬翁血管壁鈣化心絞痛難熬 震波碎硬石這下通了

79歲蔡姓老翁（左）因心血管硬化，接受醫師林子傑（右）血管內震波碎石術後，目前恢復良好。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄79歲蔡姓老翁因多年糖尿病併發血管壁鈣化、堅硬如大理石，飽受心絞痛折磨，上個月他接受新式的「血管內震波碎石術」血管終於暢通，術後隔日返家，現在每天能走路2000多步運動。

高醫老年醫學科兼心臟內科醫師林子傑指出，蔡先生的心血管有嚴重的環狀厚重鈣化，儘管接受2次「鑽石旋磨術」刮除表層鈣化，仍無法有效打通血管置放支架；原本需使用冠狀動脈繞道手術進一步治療，但開胸手術風險較高，因此改接受團隊新引進的「血管內震波碎石術」震碎深層鈣化組織，血管得以完全擴張並順利裝上血管支架，上月手術後恢復良好也無併發症。

傳統與新式心導管治療的差異，血管內震波碎石術對血管損傷程度相對小。（高醫提供）

高醫心臟血管內科主任許栢超表示，重度血管鈣化會讓心導管治療更加困難，傳統鑽石旋磨術或軌道刮除術操作複雜、風險較高，操作不慎會造成血管損傷，「血管內震波碎石術」靈感來自泌尿科碎石術，透過震波能量選擇性破壞鈣化組織、保留血管組織彈性。

林子傑進一步說明，「血管內震波碎石術」具高安全性與操作穩定性，能有效處理高齡患者常見的重度鈣化病灶，降低手術併發症風險，促進支架順利擴張，有助縮短住院天數、減少術後失能風險。此為自費療程，1次療程收費約12-15萬元不定。

高醫老年醫學科主任方姿蓉提醒，動脈粥狀硬化是老年人常見的慢性疾病，與年齡增長、高血壓、糖尿病、高血脂等代謝異常密切相關，會增加心肌梗塞與中風風險、加速肌少症與身體功能衰退，應控制好血糖、每年健檢和養成良好的運動習慣，及早發現病症及早治療。

心臟內科醫師林子傑說明，血管內震波碎石術前與術後血管壁的狀況。（記者許麗娟攝）

