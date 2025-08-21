自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7旬翁血管壁鈣化心絞痛難熬 震波碎硬石這下通了

2025/08/21 13:34

79歲蔡姓老翁（左）因心血管硬化，接受醫師林子傑（右）血管內震波碎石術後，目前恢復良好。（記者許麗娟攝）

79歲蔡姓老翁（左）因心血管硬化，接受醫師林子傑（右）血管內震波碎石術後，目前恢復良好。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄79歲蔡姓老翁因多年糖尿病併發血管壁鈣化、堅硬如大理石，飽受心絞痛折磨，上個月他接受新式的「血管內震波碎石術」血管終於暢通，術後隔日返家，現在每天能走路2000多步運動。

高醫老年醫學科兼心臟內科醫師林子傑指出，蔡先生的心血管有嚴重的環狀厚重鈣化，儘管接受2次「鑽石旋磨術」刮除表層鈣化，仍無法有效打通血管置放支架；原本需使用冠狀動脈繞道手術進一步治療，但開胸手術風險較高，因此改接受團隊新引進的「血管內震波碎石術」震碎深層鈣化組織，血管得以完全擴張並順利裝上血管支架，上月手術後恢復良好也無併發症。

傳統與新式心導管治療的差異，血管內震波碎石術對血管損傷程度相對小。（高醫提供）

傳統與新式心導管治療的差異，血管內震波碎石術對血管損傷程度相對小。（高醫提供）

高醫心臟血管內科主任許栢超表示，重度血管鈣化會讓心導管治療更加困難，傳統鑽石旋磨術或軌道刮除術操作複雜、風險較高，操作不慎會造成血管損傷，「血管內震波碎石術」靈感來自泌尿科碎石術，透過震波能量選擇性破壞鈣化組織、保留血管組織彈性。

林子傑進一步說明，「血管內震波碎石術」具高安全性與操作穩定性，能有效處理高齡患者常見的重度鈣化病灶，降低手術併發症風險，促進支架順利擴張，有助縮短住院天數、減少術後失能風險。此為自費療程，1次療程收費約12-15萬元不定。

高醫老年醫學科主任方姿蓉提醒，動脈粥狀硬化是老年人常見的慢性疾病，與年齡增長、高血壓、糖尿病、高血脂等代謝異常密切相關，會增加心肌梗塞與中風風險、加速肌少症與身體功能衰退，應控制好血糖、每年健檢和養成良好的運動習慣，及早發現病症及早治療。

心臟內科醫師林子傑說明，血管內震波碎石術前與術後血管壁的狀況。（記者許麗娟攝）

心臟內科醫師林子傑說明，血管內震波碎石術前與術後血管壁的狀況。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中