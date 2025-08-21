自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》搶救中風趕快急診 醫：別因掛不到門診錯失治療

2025/08/21 13:48

員榮醫院神經內科主任葉宗勲強調，中風的搶救，是一場與時間的賽跑。當身體發出警訊時，立即前往最近的醫院急診，才是最正確的選擇；情境照。（圖取自freepik）

員榮醫院神經內科主任葉宗勲強調，中風的搶救，是一場與時間的賽跑。當身體發出警訊時，立即前往最近的醫院急診，才是最正確的選擇；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕54歲患者於上星期四開始覺得右腳怪怪的，有時候會突然沒力，但休息一下又好像恢復，先看家醫科，醫師判斷可能是中風，想掛員榮醫院神經內科主任葉宗勲的門診；卻因為滿號掛不到，一路拖到星期六上午，眼看狀況不對急忙送急診，但錯失施打血栓溶解劑和進行動脈取栓的黃金治療時間，導致腦部發生大範圍的梗塞。葉宗勲強調，中風的搶救，是一場與時間的賽跑。當身體發出警訊時，請不要猶豫、不要等待，立即前往最近的醫院急診，才是最正確的選擇。

葉宗勲在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」分享這起案例，指出其實患者在星期四下午出現間歇性無力的症狀時，就應該直接來急診，因為那個是典型的暫時性腦缺血發作（TIA），也就是俗稱的小中風，是大中風最緊急的前兆，而台灣任何一家醫院的急診，對於中風的診斷都非常有經驗。醫護人員會在第一時間啟動中風治療流程，根本不需要執著於掛特定醫師的門診而延誤時機。「時間，就是大腦；錯過一分鐘，壞死的腦細胞就再也回不來了。」

葉宗勲表示，面對中風，要熟記熟記口訣「臨微不亂」：

●「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側臉部下垂。
●「微」笑也困難：臉部表情不對稱。
●「不」語：說話不清楚、口齒不清或無法言語。
●「亂」立即撥打119，記下發作時間，火速就醫。

●暫時性腦缺血（TIA）就是警報：任何短暫、突發性的無力、麻木、言語或視覺障礙，即使幾分鐘後就恢復，也絕對不能輕忽。這是大中風來臨前最嚴重的警告，必須立即就醫檢查。

●別等門診，直衝急診：懷疑中風時，時間就是一切。不要浪費時間等待門診掛號或尋找特定醫師。應立即前往最近的醫院急診室，爭取在黃金時間內接受血栓溶解劑治療，或在更長時間窗內評估動脈取栓的可能性。

●記下發作時間：務必清楚記下症狀最早出現的時間點，這對醫師判斷能否進行緊急治療至關重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中