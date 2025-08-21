健康網》搶救中風趕快急診 醫：別因掛不到門診錯失治療

員榮醫院神經內科主任葉宗勲強調，中風的搶救，是一場與時間的賽跑。當身體發出警訊時，立即前往最近的醫院急診，才是最正確的選擇；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕54歲患者於上星期四開始覺得右腳怪怪的，有時候會突然沒力，但休息一下又好像恢復，先看家醫科，醫師判斷可能是中風，想掛員榮醫院神經內科主任葉宗勲的門診；卻因為滿號掛不到，一路拖到星期六上午，眼看狀況不對急忙送急診，但錯失施打血栓溶解劑和進行動脈取栓的黃金治療時間，導致腦部發生大範圍的梗塞。葉宗勲強調，中風的搶救，是一場與時間的賽跑。當身體發出警訊時，請不要猶豫、不要等待，立即前往最近的醫院急診，才是最正確的選擇。

葉宗勲在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」分享這起案例，指出其實患者在星期四下午出現間歇性無力的症狀時，就應該直接來急診，因為那個是典型的暫時性腦缺血發作（TIA），也就是俗稱的小中風，是大中風最緊急的前兆，而台灣任何一家醫院的急診，對於中風的診斷都非常有經驗。醫護人員會在第一時間啟動中風治療流程，根本不需要執著於掛特定醫師的門診而延誤時機。「時間，就是大腦；錯過一分鐘，壞死的腦細胞就再也回不來了。」

葉宗勲表示，面對中風，要熟記熟記口訣「臨微不亂」：

●「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側臉部下垂。

●「微」笑也困難：臉部表情不對稱。

●「不」語：說話不清楚、口齒不清或無法言語。

●「亂」立即撥打119，記下發作時間，火速就醫。

●暫時性腦缺血（TIA）就是警報：任何短暫、突發性的無力、麻木、言語或視覺障礙，即使幾分鐘後就恢復，也絕對不能輕忽。這是大中風來臨前最嚴重的警告，必須立即就醫檢查。

●別等門診，直衝急診：懷疑中風時，時間就是一切。不要浪費時間等待門診掛號或尋找特定醫師。應立即前往最近的醫院急診室，爭取在黃金時間內接受血栓溶解劑治療，或在更長時間窗內評估動脈取栓的可能性。

●記下發作時間：務必清楚記下症狀最早出現的時間點，這對醫師判斷能否進行緊急治療至關重要。

