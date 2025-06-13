自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》穩定甲亢從日常做起 食藥署：飲食+調整作息是關鍵

2025/06/13 19:14

食藥署指出，充足睡眠、穩定情緒與運動有助於減少病情波動，避免熬夜與過度壓力，以降低甲狀腺素分泌異常；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，充足睡眠、穩定情緒與運動有助於減少病情波動，避免熬夜與過度壓力，以降低甲狀腺素分泌異常；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甲狀腺機能亢進（甲亢）除了需依靠藥品治療，日常生活中的飲食與作息調整也扮演關鍵角色。患者在服藥過程中，如若能同步建立良好的生活習慣，就能有效減少病情波動、並提高生活品質。

從飲食到作息 穩定甲亢病情

中華民國藥師公會全國聯合會藥師陳玉瑩表示，除了藥品治療，日常飲食與生活習慣也會影響病情控制。甲亢患者的食物中應避免攝取過量含碘食物，如海帶、昆布、紫菜等，以免影響甲狀腺功能調控；另外，均衡飲食、攝取足夠蛋白質與熱量，則有助於身體恢復；生活作息方面，充足睡眠、穩定情緒與運動有助於減少病情波動，避免熬夜與過度壓力，以降低甲狀腺素分泌異常。

此外，若有心悸或焦躁等症狀，應減少咖啡、濃茶等含咖啡因飲品的攝取，以免加重不適。

食品藥物管理署也提醒，甲狀腺機能亢進雖無法透過藥品完全根治，但透過規律服藥、定期追蹤與良好生活習慣，多數患者可有效控制病情並恢復正常生活。長期治療需要耐心與醫病間的密切配合，若有任何疑慮，應與醫師或藥師討論，以確保治療效果及降低副作用風險。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1030期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中