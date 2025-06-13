健康網》穩定甲亢從日常做起 食藥署：飲食+調整作息是關鍵

食藥署指出，充足睡眠、穩定情緒與運動有助於減少病情波動，避免熬夜與過度壓力，以降低甲狀腺素分泌異常；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甲狀腺機能亢進（甲亢）除了需依靠藥品治療，日常生活中的飲食與作息調整也扮演關鍵角色。患者在服藥過程中，如若能同步建立良好的生活習慣，就能有效減少病情波動、並提高生活品質。

從飲食到作息 穩定甲亢病情

中華民國藥師公會全國聯合會藥師陳玉瑩表示，除了藥品治療，日常飲食與生活習慣也會影響病情控制。甲亢患者的食物中應避免攝取過量含碘食物，如海帶、昆布、紫菜等，以免影響甲狀腺功能調控；另外，均衡飲食、攝取足夠蛋白質與熱量，則有助於身體恢復；生活作息方面，充足睡眠、穩定情緒與運動有助於減少病情波動，避免熬夜與過度壓力，以降低甲狀腺素分泌異常。

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此外，若有心悸或焦躁等症狀，應減少咖啡、濃茶等含咖啡因飲品的攝取，以免加重不適。

食品藥物管理署也提醒，甲狀腺機能亢進雖無法透過藥品完全根治，但透過規律服藥、定期追蹤與良好生活習慣，多數患者可有效控制病情並恢復正常生活。長期治療需要耐心與醫病間的密切配合，若有任何疑慮，應與醫師或藥師討論，以確保治療效果及降低副作用風險。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1030期

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