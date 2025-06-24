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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

名醫林芳郁失智效應 醫院失智中心推動「健腦麻將」

2025/06/24 11:20

聖馬爾定醫院失智共照中心主任蔡育泰醫師說，麻將從摸牌、理牌到出牌，整個過程全面刺激了大腦的多個區域。（記者丁偉杰攝）

聖馬爾定醫院失智共照中心主任蔡育泰醫師說，麻將從摸牌、理牌到出牌，整個過程全面刺激了大腦的多個區域。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前衛生署長、心臟外科權威醫師林芳郁罹患失智症，引起大眾關注如何預防失智症。天主教聖馬爾定醫院今天舉行一場「聖馬3缺1，健腦麻將」活動，邀請多位認知功能稍有退化的長輩透過打麻將過程活化腦力，現場笑聲不斷，場面溫馨。

聖馬爾定失智共照中心主任蔡育泰醫師說，麻將是一項極具潛力的「全腦運動」，且許多國內外研究也證實，透過這類具有規則、策略性強，又富含社交互動的益智活動，能有效刺激大腦，顯著改善認知功能。

他表示，從臨床觀察中，平日裡坐立難安、專注力不佳的長輩，一講到麻將，眼神就亮了起來，與病懨懨的平日簡直判若兩人。此現象讓團隊受到啟發，因而以「麻將」作為切入點，讓長輩做有興趣的事，這樣認知功能和情緒也能維持在相對穩定的狀態。

蔡育泰說，麻將從摸牌、理牌到出牌，整個過程全面刺激了大腦的多個區域。每個步驟都需要記憶、專注、邏輯推理與策略判斷。

預防失智症，聖馬爾定醫院失智中心推動「健腦麻將」。（記者丁偉杰攝）

預防失智症，聖馬爾定醫院失智中心推動「健腦麻將」。（記者丁偉杰攝）

例如記住各家出牌，能訓練記憶與注意力；思考如何湊牌、進攻或防守，則大幅提升額葉的策略規劃能力；手眼協調與搓牌的動作本身，也是一種復健運動；而最重要的是，與牌友的互動與聊天，能促進情緒與社交參與，有助於降低憂鬱風險。

蔡育泰也提醒民眾應以健康為優先，避免有金錢導向而產生輸贏壓力與情緒對立，建議每次進行時間以1至2小時為宜，並適時起身走動。

同時，院方營養師也倡導「地中海飲食」，鼓勵長輩多攝取綠色蔬菜、魚類、補充堅果，減少紅肉與加工食品，以保護心血管與腦部健康，降低失智風險。

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