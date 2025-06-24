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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健身神隊友！ 香蕉5優點成運動族最愛「天然能量棒」

2025/06/24 10:38

香蕉因兼具攜帶方便性與營養密度，深受健身族群青睞。（記者張軒哲攝）

香蕉因兼具攜帶方便性與營養密度，深受健身族群青睞。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近年健身風氣盛行，越來越多運動愛好者不僅重視訓練，也講究日常飲食的營養補給。尤其在訓練前後選擇合適的食物，能有效強化運動表現與恢復效率。世界健身World Gym今日指出，香蕉因兼具攜帶方便性與營養密度，深受健身族群青睞。香蕉富含天然碳水化合物、鉀離子與膳食纖維，還具有穩定情緒、促進腸道健康等功能，是健身飲食中不可或缺的「全方位水果」。整理出香蕉5大營養優點，幫助你吃出訓練即戰力。

1.天然碳水來源

香蕉含有豐富的的醣類，以葡萄糖與果糖為主，是運動前最理想的能量來源之一。無論是晨跑、健身重訓還是高強度間歇，運動前30分鐘補充一根香蕉不僅迅速補能，也較不易造成胃部負擔。

2. 預防抽筋與穩定心跳

運動時大量流汗容易導致鉀離子流失，進而引發抽筋或心跳異常。每根香蕉含有約400毫克鉀，是補鉀的優質選擇。特別推薦給從事長時間耐力訓練或高溫環境下運動者（如：馬拉松、單車、熱瑜珈…等），有助維持電解質平衡與表現穩定。

3.幫助消化健康

香蕉中的膳食纖維能溫和促進腸道蠕動，包含可溶性纖維有助穩定血糖、延緩飢餓感；不可溶性纖維則促進腸道蠕動，改善便秘問題。加上質地柔軟、溫潤不刺激，對腸胃敏感族群也相當友善。

4.穩定情緒與睡眠品質

除了體能訓練，情緒與睡眠也是影響訓練成效的關鍵。香蕉富含色胺酸，能在體內轉化為血清素，有助穩定心情、幫助入眠。可於睡前搭配堅果與溫牛奶攝取，有助放鬆心情、促進肌肉修復，提升整體恢復效率。

5.低升糖指數值

雖然香蕉口感偏甜，但熟度較低（偏青或剛轉黃）的香蕉GI值約在42～52之間，屬中低升糖指數食物。此類食物消化速度較慢，有助穩定血糖、延長飽足感與能量續航力，對於控管體脂與提升訓練表現皆有益處。

香蕉營養豐富，但每根熱量約90至120大卡，屬於中等熱量的水果。建議每日攝取1-2根為佳，並依個人訓練強度與總熱量調整，才能發揮香蕉最大的營養價值，而不誤踩熱量陷阱。

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