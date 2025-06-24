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健康網》鳳梨甜酸開胃助消化？ 學者：這些人吃錯恐傷身！
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天來臨，許多人愛上鳳梨的清涼爽口與酸甜開胃感，不論是切塊當水果、打成果汁，或入菜炒食，都十分受歡迎。不過營養學者洪泰雄近日於臉書發文提醒，鳳梨雖然美味又營養，但若食用不當，恐對健康造成反效果，特別是腸胃敏感或血糖控制不佳者，需特別注意食用時機與份量。
升糖快＋刺激性強 不是人人都適合
洪泰雄指出，鳳梨的升糖指數（GI）約在60至66之間，尤其熟成度高者升糖速度更快，果糖與葡萄糖的快速吸收容易造成血糖波動。此外，鳳梨中含有天然的鳳梨酵素（Bromelain），有助於蛋白質分解、促進消化，但同時也可能刺激胃黏膜。
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對於有胃炎、胃食道逆流或胃潰瘍的族群來說，鳳梨中的酸性與酵素成分容易加劇胃壁刺激。而糖尿病患者或血糖控制不穩定者，也應避免過量攝取鳳梨，以防血糖急升。尤其空腹食用鳳梨更是一大禁忌，除了容易造成胃部不適外，還可能導致血糖劇烈波動，對腸胃功能形成負擔。
怎麼吃鳳梨才安全又營養？
為了兼顧營養與健康，洪泰雄建議：選擇飯後食用鳳梨，減少胃酸刺激與血糖起伏；搭配蛋白質攝取，如與煎蛋或豆漿一同食用，有助穩定血糖；控制每次食用份量約一個拳頭大小（約100克），避免攝取過量；避免食用未完全熟成的鳳梨，以免澀味與刺激性過強。
鳳梨營養豐富 適量攝取仍有益健康
除了需留意食用方式，鳳梨本身也具備豐富營養價值。洪泰雄指出，鳳梨含有大量維生素C與錳，具抗氧化與抗發炎潛力。其酵素也有助於肉類消化、減輕腸胃負擔，甚至有助關節保養。
他也呼籲民眾可搭配「35921健康飲食原則」來攝取水果：
●「3」每餐有水果，但份量要守住。
●「5」兩餐之間不吃（水果也算），避免血糖亂波動。
●「1」每餐水果就是一個拳頭大，鳳梨切塊別不小心一大碗！
洪泰雄提醒，鳳梨雖然是營養好水果，但並非所有人都適合「空腹吃」、「大量吃」。選對時間、控制份量、搭配正確，才能讓鳳梨發揮其營養優勢，又不傷身體。
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