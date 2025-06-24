健康網》腦霧、記性差不只老化！ 營養師揭元凶恐是「它」

營養師表示，吃完早餐或午餐後，有些人常會出現昏沉、精神無法集中，這些狀況其實均與飯後血糖震盪、快速上升再急降有關；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人發生反應變慢、專注力差、記憶下滑，都會以為是老化、壓力或睡眠不足所致。營養師薛曉晶表示，有些人吃完早餐或午餐後，常會出現昏沉、精神無法集中，這些狀況其實均與飯後血糖震盪、快速上升再急降有關。此外，根據國外研究顯示，血糖變異性會引發中樞神經發炎，進而影響認知功能，導致大腦出現腦霧般的斷電感。

水溶性膳食纖維助抗腦霧

如何避免血糖波動影響大腦？薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，水溶性纖維如蒟蒻、奇亞籽、燕麥等，在腸道中會形成凝膠狀，延緩醣類吸收速度，使血糖緩慢釋放，且不會大起大落。當血糖曲線平穩，大腦供能穩定，就不容易出現昏沉與記憶模糊。同時，它還能促進短鏈脂肪酸產生，活化腸腦軸，有助認知功能。

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薛曉晶說，根據《Food & Function》2020年刊登的研究顯示，高黏度水溶性膳食纖維（如蒟蒻葡甘露聚醣）能延緩胃排空、緩慢釋放糖分，讓血糖曲線平穩上升不暴衝，避免之後急速下降帶來的能量落差。這種水溶性纖維就像是「血糖的緩衝墊」，特別對於早上吃高升糖早餐，例如：白吐司+果醬，因此產生精神不濟狀況者，具有顯著改善效果。

營養師說，水溶性纖維如奇亞籽等，在腸道中會形成凝膠狀，延緩醣類吸收速度，使血糖緩慢釋放，有助活化腸腦軸與認知功能；情境照。（圖取自freepik）

血糖穩定頭腦清醒又專注

另，薛曉晶指出，根據《European Journal of Clinical Nutrition》2012年刊登的研究指出，早餐中加入瓜爾膠可顯著改善血糖波動，並提升餐後2-3小時內的選擇性注意力。想讓一整天清醒以及專注力自然湧現，首要任務就是穩定血糖，而水溶性纖維不僅能穩糖，還能促進腸道健康、延長飽足感，也是大腦清醒的秘密武器之一。

想要維持好精神，不只靠咖啡硬撐專注力！薛曉晶推薦可試試以下醒腦早餐組合，有助一日活力滿滿：

●蒟蒻飯+煎嫩豆腐+小松菜：低升糖主食搭配植物蛋白、高鎂綠葉蔬菜。

●酪梨+全麥吐司+白煮蛋：提供好脂肪與卵磷脂，激活神經訊號傳遞。

●無糖優格+木耳露+藍莓：腸腦軸三重營養，有助抗氧化與益菌生成。

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