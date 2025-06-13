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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

防腸病毒重症 準媽媽和家有嬰幼兒需留心

2025/06/13 18:39

嬰兒室護理師照顧新生兒。（屏東縣衛生局提供）

嬰兒室護理師照顧新生兒。（屏東縣衛生局提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕衛生福利部疾病管制署公布國內今年累計6例腸病毒，並且新增了2例腸病毒感染併發重症病例，均為新生兒感染伊科病毒11型感染所致，屏東縣政府衛生局呼籲，伊科病毒11型為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒型別之一，請家長提高警覺，密切觀察新生兒的活動力變化，守護寶寶的健康。

依據疾管署資料顯示，今年累計6例腸病毒感染併發重症有3例死亡，其中4例為出生未滿1個月新生兒，衛生局提醒準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所及接觸疑似患者，產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離；另成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生。

衛生局表示，新生兒感染初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，提醒家長留意新生兒健康狀況。

一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到醫院接受治療，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

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