健康網》手掌變黃是肝出問題？ 醫點名5疾病 糖友、腎友上榜

醫師說明，皮膚變黃除了可能是肝臟出問題，也可能是吃太多β-胡蘿蔔素、維生素A食物，或是糖尿病、甲狀腺功能低下及慢性腎臟病引起；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一看到皮膚變黃，直覺總想到是不是有黃疸、肝出問題；對此，科博特診所院長劉博仁表示，手掌變黃並不一定是肝出問題，若為肝臟有問題，其眼白也會變黃。另外，皮膚變黃除了可能是肝臟問題外，也可能是吃太多β-胡蘿蔔素、維生素A食物，甚至是糖尿病、甲狀腺功能低下及慢性腎臟病引起。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享個案，近日1名熟齡女士因更年期停經後的熱潮紅、睡不好、情緒波動等狀況，而就醫進行身體調理。期間患者突然詢問：「醫師，我最近發現我的手掌好像有點黃黃的，不知道是不是肝不好？」

請繼續往下閱讀...

對此，劉博仁仔細觀察女子的眼白（鞏膜），完全沒有發黃的現象，在進一步抽血檢查後，也確認其肝功能完全正常，但血中β-胡蘿蔔素濃度偏高，維生素A卻不高。簡單來說，女子是罹患很典型的「胡蘿蔔素血症」（Carotenemia）。因此建議女子先暫時停吃橘黃色蔬果、喝蔬果汁，約2-2週後，手掌就恢復到原來的顏色。

何謂胡蘿蔔素血症？劉博仁說明，其為1種良性的皮膚變色現象，常因攝取過多富含β-胡蘿蔔素的食物，導致血中胡蘿蔔素濃度上升，進而沉積在皮膚角質層，造成手掌、腳掌、鼻尖或額頭泛黃，甚至有時臉也會帶點橘黃。有別於黃疸，該病症眼白並不會發黃，且通常身體其他指數也都很正常。

醫師指出，富含β-胡蘿蔔素的食物容易導致手掌泛黃，如胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、芒果、柑橘、菠菜及紅鳳菜等深綠色蔬菜；示意圖。（圖取自photoAC）

過量攝取β-胡蘿蔔素、維生素A 恐致皮膚黃

劉博仁解釋，富含β-胡蘿蔔素的食物容易導致手掌泛黃，如胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、芒果、柑橘、菠菜及紅鳳菜等深綠色蔬菜，甚至是健康飲食中的蔬果汁或抗氧化綜合果昔常會含有這些原料。不只如此，若長期服用過量維生素A營養品，例如肝油、魚肝油、綜合維生素，也可能導致皮膚泛黃，甚至出現頭痛、脫皮、噁心等維生素A中毒的症狀，但其也通常會伴隨全身不舒服的症狀。

除了飲食 3慢性病也會讓皮膚變黃

1.糖尿病：某些糖尿病患者的手掌會變黃，這與蛋白糖化反應（AGEs）有關，可能也會伴隨多尿、口渴、疲倦等症狀。

2.甲狀腺功能低下：新陳代謝變慢會讓胡蘿蔔素分解效率降低，導致體內累積增加。

3.慢性腎臟病：腎臟代謝異常，有時也會造成皮膚顏色改變，包括泛黃或泛灰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法