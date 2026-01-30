長庚醫院年終5.2個月再加2萬元 今發出52.4億元

長庚今發放5.2個月＋2萬元年終，逾2萬人分領52.4億元。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫院年終獎金陸續揭曉，長庚醫療體系今（30日）發放年終獎金，核發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，超過2萬名員工同步入帳，總金額逾52.4億元，挑戰醫學中心年終天花板。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，年終獎金是對全體同仁一年來專業付出的實質肯定。他強調，醫院最重要的資產是人，提供具競爭力的薪酬與福利，是打造幸福職場的關鍵，只有穩定且被支持的團隊，才能在高壓醫療環境下，持續守護病人與醫療品質。

除了長庚，其他醫學中心年終也陸續曝光。新光醫院年終約3至3.75個月，總額超過2.8億元，並自今年起每人每月定額加薪1800元，若加上獎金，白班護理人員平均薪資可達6萬5100元；馬偕醫院則於去年底發放聖誕禮金與特別獎勵金，今年起全面調薪3.5%，連續三年調薪，累計幅度達10.6%。

公立醫院方面，如台大醫院、台北榮總等，年終獎金比照公職人員，發放1.5個月本薪，另依考績發放相關獎金。

其他醫院部分，振興醫院連續第三年發放6個月年終，並普發2萬元紅包，且今（2026）年將針對全體員工加薪5%；北醫體系也指出，已於去年10月發放考績獎金0.5至2個月，今年再發放年終獎金2個月、春節獎金與專案獎勵金等，總發放金額約13億元，以盈餘回饋第一線同仁。

