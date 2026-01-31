自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每週吃3份炸薯條 糖尿病風險增2成 哈佛：料理是關鍵

2026/01/31 06:36

腎臟科醫師江守山表示，哈佛最新研究發現，每週吃3份炸薯條，罹患第2型糖尿病風險增2成，若改以水煮馬鈴薯或馬鈴薯泥替代，風險僅增5%；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，哈佛最新研究發現，每週吃3份炸薯條，罹患第2型糖尿病風險增2成，若改以水煮馬鈴薯或馬鈴薯泥替代，風險僅增5%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃炸薯條不僅影響血脂問題，研究顯示，糖尿病風險也大增。腎臟科醫師江守山表示，根據哈佛大學追蹤逾20萬人的最新研究發現，每週吃3份炸薯條，罹患第2型糖尿病的風險增加20%，但若改以水煮馬鈴薯或馬鈴薯泥替代，風險僅增加5%。顯示影響血糖的關鍵，並非馬鈴薯本身，而是馬鈴薯的料理方式。

吃炸薯條會得糖尿病，吃煮馬鈴薯則不會？江守山於臉書專頁發文指出，根據哈佛1項最新研究發現，如果每週吃3份炸薯條（薯片），罹患第2型糖尿病的風險就會增加約20%。但若用煮馬鈴薯或馬鈴薯泥代替薯條，風險只會增加5%。

江守山表示，馬鈴薯的升糖指數（GI）很高，該指數衡量的是，食物釋放糖分的速度。不過，科學家對於不同烹飪方法下，馬鈴薯的血糖負荷似乎尚未達成共識，部分研究也表示，炸馬鈴薯的GI值低於煮馬鈴薯。但油炸過程也會產生有害化合物，如晚期糖化終產物（AGEs）；另，油炸使用的油品種類也很重要。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的研究人員表示，這些影響均取決於馬鈴薯的烹飪方式。他們重新審視3項大型研究，這些研究調查不同食物對於20.5萬人的健康影響。在這些研究進行的37年間，超過2.2萬名參與者罹患了第2型糖尿病。

江守山說，研究人員也發現，以全穀物代替每週3份馬鈴薯，可使第2型糖尿病的發生率降低8%；用全穀物代替烤馬鈴薯、煮馬鈴薯或馬鈴薯泥，可使發病率降低4%；若用全穀物代替炸薯條，則可使發病率降低19%。但也提醒糙米無法降低風險，白米反而會進一步增加風險。

江守山強調，由研究結果可知，這不只是吃不吃馬鈴薯的問題，馬鈴薯的烹調方式，其實才是影響糖尿病的真正因素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中