健康網》每週吃3份炸薯條 糖尿病風險增2成 哈佛：料理是關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃炸薯條不僅影響血脂問題，研究顯示，糖尿病風險也大增。腎臟科醫師江守山表示，根據哈佛大學追蹤逾20萬人的最新研究發現，每週吃3份炸薯條，罹患第2型糖尿病的風險增加20%，但若改以水煮馬鈴薯或馬鈴薯泥替代，風險僅增加5%。顯示影響血糖的關鍵，並非馬鈴薯本身，而是馬鈴薯的料理方式。

吃炸薯條會得糖尿病，吃煮馬鈴薯則不會？江守山於臉書專頁發文指出，根據哈佛1項最新研究發現，如果每週吃3份炸薯條（薯片），罹患第2型糖尿病的風險就會增加約20%。但若用煮馬鈴薯或馬鈴薯泥代替薯條，風險只會增加5%。

江守山表示，馬鈴薯的升糖指數（GI）很高，該指數衡量的是，食物釋放糖分的速度。不過，科學家對於不同烹飪方法下，馬鈴薯的血糖負荷似乎尚未達成共識，部分研究也表示，炸馬鈴薯的GI值低於煮馬鈴薯。但油炸過程也會產生有害化合物，如晚期糖化終產物（AGEs）；另，油炸使用的油品種類也很重要。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的研究人員表示，這些影響均取決於馬鈴薯的烹飪方式。他們重新審視3項大型研究，這些研究調查不同食物對於20.5萬人的健康影響。在這些研究進行的37年間，超過2.2萬名參與者罹患了第2型糖尿病。

江守山說，研究人員也發現，以全穀物代替每週3份馬鈴薯，可使第2型糖尿病的發生率降低8%；用全穀物代替烤馬鈴薯、煮馬鈴薯或馬鈴薯泥，可使發病率降低4%；若用全穀物代替炸薯條，則可使發病率降低19%。但也提醒糙米無法降低風險，白米反而會進一步增加風險。

江守山強調，由研究結果可知，這不只是吃不吃馬鈴薯的問題，馬鈴薯的烹調方式，其實才是影響糖尿病的真正因素。

