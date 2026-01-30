健康網》草莓不只好吃！ 乳房醫推女性、乳癌病友安心吃4原因

聯新國際醫院乳房外科主任、中美醫院乳房外科主治醫師許雅芬表示，草莓不只是好吃，還富含抗氧化物營養素、低GI，有助減少慢性發炎又穩糖；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬季正值草莓盛產期，不論是在超市、水果攤，都能看到紅通通的草莓，享用正是時候。聯新國際醫院乳房外科主任、中美醫院乳房外科主治醫師許雅芬表示，草莓不只是好吃，還富含抗氧化物營養素、低GI，有助減少慢性發炎又穩糖。此外，也能幫助腸道健康與雌激素代謝，加上熱量低與高飽足感，對於女性與乳癌病友來說，日常飲食適量攝取，對於健康具有加分作用。

許雅芬於臉書專頁「乳房外科 Dr. 許雅芬」發文分享，很多女性朋友，或是正在治療、治療後的乳癌病友常詢問：「有沒有什麼是可以安心吃、又對身體有幫助的水果？」對此，她推薦草莓是相對友善選擇，原因包括以下4大項：

富含抗氧化物 有助減少慢性發炎

草莓含有維生素C、多酚、花青素等抗氧化營養素，有助減少慢性發炎與氧化壓力，對於女性荷爾蒙平衡、心血管與整體健康都有正面幫助。

低GI水果、糖分低 友善乳癌病友

草莓屬於低GI水果、糖分相對低，不容易造成血糖劇烈波動，對於治療中或治療後，需要穩定代謝、控制體重與血糖的病友來說，也是較友善的水果選擇。

助腸道健康、雌激素代謝

草莓含有膳食纖維，有助腸道蠕動，也能幫助體內多餘荷爾蒙的代謝排出，對於女性長期健康很重要。

熱量低、飽足感高

草莓具熱量低、飽足感高的特性，對於進行體重管理與治療後調整體態時，屬於比較不容易造成負擔的甜味來源。

不過，許雅芬也提醒，草莓表面凹凸多，容易殘留農藥，吃之前記得充分清洗、浸泡，並且去除蒂頭後再吃，或是挑選有機來源更安心。並強調，醫學不是禁止人們享受食物，而是希望我們在懂原理的前提下，好好生活，也照顧好自己的身體。

