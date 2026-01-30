宜蘭員山衛生所疑傳違規打疫苗？ 衛生局：政風立案調查

醫師投訴被主任率職員闖入診間，以密錄器錄影、揮動拐杖等方式恐嚇。（民眾提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉衛生所今（30）天傳出有職員去年涉嫌未經醫師評估，私自盜蓋醫師章施打流感疫苗，另違反衛生局公告的廠牌規定，將幼兒專用流感疫苗提供給其成年親友及某前民代施打，排擠幼童權益，甚至發生性騷及霸凌案。宜蘭縣政府衛生局表示，針對相關投訴，已由政風單位立案調查。

宜縣衛生局回應，為求公正客觀並釐清事宜，已請政風單位介入調查；另對於其他相關訴求，亦成立調查小組，並請權責單位協助查處，以確保釐清事實、維護同仁權益並保障公共醫療品質。衛生局一向秉持行政中立原則，為確保調查過程之公平、公正，將針對陳情事項進行逐一核實，並依調查結果進行後續處辦。

有醫師投訴員山衛生所主任等多名職員，涉嫌醫療違法與行政濫權，包括要求為其未到場孩子簽署疫苗評估單，意圖使公家疫苗私用，醫師拒絕卻遭長期打壓，並指示部屬違反衛生局公告廠牌規定，將幼兒專用疫苗提供給其媽媽、弟弟及前民代施打，排擠幼童權益。

她披露，有職員還涉嫌未經醫師評估，私自盜蓋醫師章施打疫苗，主任隨後卻將監視器移至私人辦公室，並聲稱「無畫面」，涉嫌滅證及包庇；另遭一名職員性騷擾後，主任竟多次安排他擔任跟診人員，造成極大精神壓力。

醫師還陳情，向性騷申訴窗口申訴後，未積極處理，反而配合主任施壓，要求加害者僅提出「非故意」報告，對她造成二次傷害。主任還在今年1月16日夥同部屬闖入診間，以密錄器錄影、揮動拐杖等方式恐嚇她，並堵住門口限制自由，試圖向衛生局求救，卻發現電話疑似遭設定拒接，求助無門。

醫師質疑主任是藉由打壓手段，欲迫使醫師辭職，藉此瓜分原屬醫師的獎勵金，並認為衛生局調查委員會不中立，嚴重違反迴避原則，要求改由具公信力的外部委員組成。

醫師提及有職員私自盜蓋醫師章施打疫苗，主任隨後將監視器移至私人辦公室，並聲稱「無畫面」，涉嫌滅證及包庇。（民眾提供）

