健康 > 杏林動態

斥資24億！國軍台中總醫院急重症大樓啟用 導入先進模組化手術室

2026/01/30 19:35

國軍台中總醫院斥資24億興建急重症大樓，今天舉行落成啟用典禮。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國軍台中總醫院為提供軍民更優質的醫療服務，斥資24億興建急重症大樓，整起工程2022年7月開工後，闢建地下1層、地上9層的新大樓，今天下午舉行啟用典禮，除有「模組化手術室」，還有設備齊全的急診室，以及嶄新的病房，希望提供國軍官兵、眷屬及地方民眾更優質且周全的醫療服務。

國軍台中總醫院今天舉行急重症大樓啟用儀式，包括院長施宇隆、市府衛生局副局長邱惠慈、台中市議員張玉嬿、蔡耀頡、黃佳恬和多位里長都出席。

國軍台中總醫院斥資24億興建急重症大樓，今天舉行落成啟用典禮，地方人士出席祝賀。（記者陳建志攝）

國軍台中總醫院表示，國防部自2016年起推動「翔醫專案」，以系統性、前瞻性的整體規劃，逐步改善國軍醫院長期面臨的空間與設施限制問題，希望透過硬體建設升級，同步提升醫療品質，2017年正式啟動急重症大樓新建計畫，並在2022年7月開工，施工期間歷經洪恭誠、陳盈凱和施宇隆3位院長，今天盛大舉行啟用典禮。

新落成的急重症大樓導入多項先進設計與設備，包括可依手術需求彈性調整的「模組化手術室」，結合即時影像等先進醫療設備，以精準化、安全化與智能化理念，提升複雜手術的整合效率；病房護理站亦全面配置數位化電子白板、智慧床頭卡及智慧床邊服務系統，強化臨床作業效率與病人安全。

院長施宇隆表示，新大樓最大的不同就是手術室的模組化設計，可以依不同手術快速調整，再加上即時影像設備，對醫師來說判斷更快、更精準。病房也全面智慧化，護理人員可以即時掌握病人狀況，對病人安全幫助非常大。

施宇隆強調，未來將以這棟急重症大樓為核心，朝「重度急救責任醫院」的方向穩定前進，持續加強急診、重症、外傷及跨團隊整合照護的能力。

