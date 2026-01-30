春節9天連假 花蓮10醫院73家西醫診所門診表看這裡

春節期間花蓮除了大醫院之外，協調73家診所提供看診。（花蓮縣衛生局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今（2026）年春節連假長達9天，預估返鄉人潮將帶來病毒傳播。因近期流感盛行，花蓮縣衛生局長朱家祥說，今年特別鼓勵基層診所在年假期間開診，紓解大醫院壅塞，除了10家大醫院之外，有多達73家診所都有開年節門診，民眾可透過手機下載健保快易通APP，可以依看診時段查詢到哪些診所醫院有門診。

下載健保快易通APP後，可在首頁看到「春節院所服務時段查詢」，可以查詢全國各縣市、鄉鎮的醫療院所的門診時間，如果突發症狀還能依照日期、上下午診或晚上診，依服務時段查詢到有營業的醫院及診所，讓病人就醫不會延誤。

請繼續往下閱讀...

衛生局長朱家祥說，今年與花蓮縣醫師公會、診所協會合作，鼓勵基層診所在春節期間提供看診，共有73家加入，建議民眾可以在住家附近診所先看診，再由醫師評估是否有需進一步治療，並轉診至大醫院，參加診所包括花蓮市43家、吉安鄉10家、新城鄉1家、秀林鄉5家、壽豐鄉2家、鳳林鎮3家、萬榮鄉1家、光復鄉4家、瑞穗鄉1家、玉里鎮2家、卓溪鄉1家。

衛生局表示，除夕到初二這段期間也不用擔心找不到醫生，甚至基層診所幾乎不打烊，比如鳳林的劉明謙診所除了2/15小年夜、2/22初六沒有看診之外，其餘7天每天都有上午診，鄰近光復鄉、萬榮鄉民眾也可利用。

至於花蓮的10家大醫院在春節期間除了24小時急診，有7家醫院開設呼吸道特別門診，包括慈濟醫院（2/15~2/16上午、2/17~2/19上午、中午）、門諾醫院（2/17~2/19上午、中午）、衛福部花蓮醫院（2/17~2/19上午、中午）、國軍花蓮總醫院（2/17~2/19上午、中午）、北榮鳳林分院（2/16上午、2/17~2/19上午、中午）、花蓮醫院豐濱分院（2/17~2/19上午、中午、晚上）、玉里慈濟醫院（2/17~2/19上午、中午）。

花蓮2026春節10家大醫院看診時間表。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮2026春節西醫基層診所門診時間表1。（花蓮縣衛生局提供）

花蓮2026春節西醫基層診所門診時間表2。（花蓮縣衛生局提供）

