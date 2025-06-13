國際眼科盛會登場 屈光手術傳奇巨擘齊聚台灣

2025國際眼科盛會將在台灣舉行三天，來自全球25國的眼科醫師齊聚，進行醫學交流。（長庚醫院提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕目前正熱烈進行的「第三屆全球年輕眼科醫師高峰會」（3rd Global Young Ophthalmologist Summit） 暨「第二十屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」（20th TSCRS Annual Meeting）為台灣近年最具國際規模與戰略高度的眼科專業會議，預計吸引來自全球五大洲超過25個國家與地區的年輕眼科醫師代表及多位重量級國際專家與會，呈現全球眼科新世代的臨床能量與創新思維，展現台灣醫學教育與臨床研究在全球眼科領域的關鍵角色。

特別值得關注的是，屈光手術界傳奇人物：全球首位執行人類PRK手術的醫師Prof. Marguerite B. McDonald，與角膜地形圖與波前像差技術開發先驅Prof. Stephen D. Klyce將親自來台演講，分享他們在眼科手術與診斷技術的開創性貢獻與前瞻洞見。

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本次國際醫學盛會的大會主席，也是台灣白內障及屈光手術醫學會理事長的長庚醫院教授孫啟欽表示，除了重量級講者外，大會的另一大亮點即是「年輕醫師的國際對話與交流」。透過論壇、案例討論與多場互動式專題講座，將促進新世代眼科醫師跨國合作與臨床經驗傳承。來自亞洲、歐洲、美洲、非洲與大洋洲的青年代表，將在台灣碰撞出嶄新的醫療觀點與未來藍圖，象徵眼科世代傳承與國際連結的重要里程碑。

本次盛會探討的重要主題包括：「全球科學誠信：同儕審查的藝術與倫理 — AAO線上研討會」、「屈光手術如何優化手術結果？」、「人工智慧在白內障與角膜疾病中的應用」、「白內障手術的併發症／處理方式／預防措施」、「白內障與屈光手術中乾眼症的最新進展」、「屈光手術：2025年有何新進展」等。

孫啟欽表示，本次會議在6月13日至15日，假林口長庚國際會議中心舉行。大會開幕時間訂於6月14日上午9點至10點，榮幸邀請到衛生福利部部長邱泰源、長庚醫療決策委員會主任委員程文俊，及林口長庚紀念醫院陳建宗院長蒞臨致詞，見證本次國際交流與醫學進展的重要里程碑。

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