小錢做愛心！178人集資330萬 捐救護車及自動心肺復甦機

178人集資330萬捐救護車及自動心肺復甦機（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕社群團體會長郭家寶結合群友178人（含13家公司），每人1萬、2萬集資330萬元，昨（16）日捐贈給屏東縣瑪家鄉衛生所，捐贈儀式由衛生所主任江麗香受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀，表彰善行義舉。

郭家寶表示，去（2024）年143名群友捐贈了獅子鄉衛生所救護車，獲悉瑪家鄉衛生所救護車也即將屆齡期滿，需要235萬元以及自動心肺復甦機95萬元等需求，跟社群友人們討論後覺得協助偏鄉醫療是件很有意義的事情，應該持續下去，於是再促成了這次的集資捐贈救護車及自動心肺復甦機的善舉。

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衛生局表示，現今的災害防救工作，第一時間的災害應變及醫療協助最重要，近年屏東大量傷患事件，近9成的傷患就近收治在屏東縣的醫院，而救護車在整起事件中，即扮演緊急醫療救護的重要角色，這次捐贈的救護車，其車身融入了排灣族圖騰，象徵祖靈及100多位捐贈者守護每位鄉民的心。

衛生局長張秀君說，感謝捐贈者將社會資源挹注於醫療救護工作上，在緊急危難的時刻，承載著來自民間的關懷與善意，即時且溫暖地接住每一個需要幫助的人。

178人群友集資330萬捐救護車及自動心肺復甦機。（屏東縣政府提供）

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