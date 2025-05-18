高雄大社區罹癌致死前2名有肝癌，衞生局舉辦義診義篩。（高市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕鑑於高雄大社區癌患死於肝癌者位居前2名，衛生局為強化市民對癌症預防的認識，並推動早期篩檢與健康促進觀念，今（18）日與肝病防治學術基金會、大社區衛生所、大社區公所及義大醫院等共同合作，在大社區擴大舉辦「把愛找回來」抽血癌篩及腹部超音波活動，提供多項免費檢查，吸引500多民眾參與體檢。

衛生局表示，大社區因癌症死亡人數中，肝癌位居前兩名，顯示其對居民健康造成嚴重威脅，尤其B型及C型肝炎是造成慢性肝硬化與肝癌死亡的主要原因之一，只要簡單的抽血檢查就可以及早發現肝病問題。

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今天活動特別提供30歲以上民眾免費肝病抽血，檢查項目還包含B肝病毒表面抗原、B肝病毒表面抗體、C肝抗體、肝功能與癌症指數檢測，特別是腹部超音波服務，150名檢查名額於活動前即全數預約額滿。

此外，大社區衛生所加碼提供乳房X光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血、口腔黏膜及營養諮詢，全部活動吸引超過500多位民眾熱情參與，顯見民眾對健康意識的提升。

衛生局提醒肝炎防治3步驟，首要進行肝炎篩檢，第2步是篩檢異常盡早就醫，第3步則是遵循醫囑定期追蹤治療，請民眾善用政府提供的預防保健服務，45至79歲終身接受1次免費B、C型肝炎篩檢，可有效降低罹患慢性肝炎及肝癌的發生。

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