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健康網》紅鳳菜「這樣煮」去澀 農糧署：調味重減氣味
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕紅鳳菜葉片較厚，上葉面為綠色，背葉面呈紫紅色，煮熟後汁液呈現紫紅色，因此又稱「紅菜」或「紅翁菜」。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，紅鳳菜吃起來有點澀澀的，以及味道特殊。料理時炒過，或滾水汆燙可降低澀味，也可使用蠔油、醬油等重調味降低氣味。
挑選新鮮又營養的紅鳳菜
農糧署指出，紅鳳菜含有豐富的鐵質，維生素A、β-胡蘿蔔，以及花青素等營養。因特殊味道，蟲不愛吃，少有病蟲害。摘取前端嫩莖葉來烹煮料理，想選購品質新鮮的紅鳳菜，要挑葉片完整鮮嫩、無脫水、青紫色對比明顯，以及莖梗硬挺，但容易折斷的為優先。
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「紅鳳菜屬性偏寒涼，晚上不能吃？」農糧署表示：「可以，不必擔心！」體質虛寒者，可搭配薑絲和麻油料理，協助中和紅鳳菜偏寒涼的屬性，不管炒食或汆燙，都是營養美味的佳餚。
炒：麻油爆香薑絲，與紅鳳菜拌炒。
煎：麻油爆香薑片，與紅鳳菜拌炒，加入蛋液兩面煎香。
拌：汆燙後撈起，拌蠔油及香油。
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