高雄長庚團隊進駐甲仙山區 冒風雨照顧偏鄉居民

高雄長庚團隊頂強風豪雨進駐甲仙、六龜山區，在甲仙衞生所照顧偏鄉居民的醫療服務。（民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府今年起將分級醫療落實到偏鄉、醫學中心，照顧山區偏鄉居民，災防中心預測甲仙為颱風潛勢危險地區，聯繫高雄長庚醫院頂著強風豪雨進駐甲仙衛生所，提供當地民眾醫學中心級的醫療服務。

高雄長庚神經內科陳順勝名譽副院長帶領，加入家庭醫學科、胃腸肝膽科的專科醫師，在甲仙衛生所提供當地民眾醫學中心級的醫療服務，無懼凱米颱風帶來的強風暴雨，8月並將再承接六龜衛生所醫療服務。

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陳順勝教授接獲衛生局通知，立即動身前往甲仙衛生所值勤，家醫科周新凱醫師接續輪班進駐值勤並直接至「甲仙社區活動中心」及「元宋太祖宮收容中心」，恰巧遇上強颱侵襲，仍冒著風雨為當地居民醫療服務。

凱米颱風帶來致災暴雨，市府災防中心預測甲仙為颱風潛勢危險地區，聯繫高雄長庚醫院協助及早進駐甲仙衛生所，齊力守護民眾安全，從下到上做垂直整合，加上科技進步的遠距醫療協助，照顧當地偏鄉居民的健康。

8月起進駐六龜衛生所

高雄長庚也將在甲仙和六龜配合「遠距多專科」醫療服務，直接提供醫學中心專業診療服務，醫療團隊並將在8月起，由家醫科周新凱醫師領軍，偕同腎臟專科醫師進駐六龜衛生所，常態提供醫學中心級的門診與洗腎醫療服務。

高雄長庚團隊頂強風豪雨進駐甲仙、六龜山區，照顧偏鄉居民醫療。（民眾提供）

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