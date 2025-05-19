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健康 > 杏林動態

健康網》長庚醫攜手加州大學、拉霍亞免疫所 提升治療量能

2025/05/19 13:16

長庚醫院與UCSD及LJI與會人員合照。左3院長陳建宗、左5主委程文俊、右4LJI代表教授Shane Crotty、右3UCSD代表教授呂理帆（長庚醫院提供）

長庚醫院與UCSD及LJI與會人員合照。左3院長陳建宗、左5主委程文俊、右4LJI代表教授Shane Crotty、右3UCSD代表教授呂理帆（長庚醫院提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫療財團法人、美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego, UCSD）及拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology, LJI）三方攜手成為研究合作夥伴關係，未來除了共同培育研究人員，奠定學術研究合作基石外，還會將跨國際的創新技術轉化為臨床應用，以提升病人的治療及照護品質。

三方合作於5月17日，由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、林口長庚醫院陳建宗院長、UCSD教授呂理帆，及LJI教授Shane Crotty等代表共同參與，形成強強聯手的研究合作夥伴關係。未來合作項目包含共同培育研究人員、參與雙方學術交流活動，及合作研究計畫及論文，奠定雙方學術研究合作基石。

加州大學聖地牙哥分校（UCSD）與拉霍亞免疫學研究所（LJI） 皆為免疫學研究與訓練計畫（Program in Immunology, PII）成員，推動免疫學領域的前沿研究與教育。

UCSD是加州大學分校之一為世界頂尖的研究型大學，位列2025《美國新聞與世界報導》全球大學第21名學校，學校專注於生物醫學等跨領域研究涵蓋癌症治療、神經科學、再生醫療等領域，致力於將尖端研究成果應用到臨床。

LJI創立於1988年，是全球領先的免疫學專門研究機構之一，致力於揭示免疫系統的基本機制，並將這些發現應用於預防和治療疾病，從免疫學擴充到其他生物學領域，都將是未來合作的範圍。

主委程文俊表示，長庚醫療體系秉持「以人為本」、「病人優先」的經營理念，除了照護民眾健康，更重視臨床研究和基礎醫學研究。醫院設有跨領域研究所、研究中心，整合及運用研究資源。近年亦持續發展精準醫學研究、再生醫學研究、 智慧醫療研究等，不斷強化自身優勢。

院長陳建宗表示，林口長庚醫院與UCSD及LJI的合作，不只在重要科學期刊發表多篇高影響力論文，更重要的是要把這些跨國際創新技術轉化為臨床應用，拉高對病人的治療及照護品質。

長庚決策委員會主委程文俊（左）致贈紀念品予UCSD代表教授呂理帆（長庚醫院提供）

長庚決策委員會主委程文俊（左）致贈紀念品予UCSD代表教授呂理帆（長庚醫院提供）

林口長庚醫院院長陳建宗（左）致贈紀念品予LJI代表教授Shane Crotty（長庚醫院提供）

林口長庚醫院院長陳建宗（左）致贈紀念品予LJI代表教授Shane Crotty（長庚醫院提供）

 

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