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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日曬助合成維生素D 醫揭「這樣做」不傷皮膚增骨力

2025/06/13 09:27

醫師表示，想避免骨質疏鬆，適度曬太陽有助合成維生素D，增進鈣質吸收；且依國健署建議，每週2-3次日曬、每次約10-20分鐘即可；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，想避免骨質疏鬆，適度曬太陽有助合成維生素D，增進鈣質吸收；且依國健署建議，每週2-3次日曬、每次約10-20分鐘即可；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了避免骨質疏鬆，除飲食注意補充鈣質或吃鈣片外，維生素D也是不可或缺的要角。林口長庚醫院風濕過敏免疫科於臉書專頁發文指出，適度曬太陽有助合成維生素D，增進鈣質吸收；且依國民健康署建議，每週2-3次日曬、每次約10-20分鐘即可，並提醒須避免上午10點-下午2點時段曝曬，適度日曬才能保護皮膚，達到增進骨質密度的功效。

醫師曾分享，想預防骨質疏鬆，只補鈣還不夠。維生素D是「鈣質的搬運工」，可幫助人體吸收鈣質，還能阻止鈣質流失，想要強化骨質，少了它也不行。日常飲食可多吃富含維生素D的食物，例如：鮭魚、沙丁魚、鯡魚、鯖魚、魚油；此外，香菇、蛋黃也含有少量維生素D。台灣50歲以上成人，每日建議鈣質補充量至少1000mg、維生素D3的攝取量則需600IU。

醫師說，台灣50歲以上成人，每日建議維生素D3攝取量為600IU，日常飲食可補充鮭魚、沙丁魚、鯖魚、魚油等，有助鈣吸收、補骨質；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師說，台灣50歲以上成人，每日建議維生素D3攝取量為600IU，日常飲食可補充鮭魚、沙丁魚、鯖魚、魚油等，有助鈣吸收、補骨質；示意圖。（圖取自photoAC）

除了從食物中攝取維生素D之外，經過日曬，人體可自行合成維生素D，這也是人體唯一能夠自行製造的維生素。那麼，是否曬越久越好？曬多久又才足夠呢？醫師表示，依國健署建議，只要每週曬2-3次太陽、每次10-20分鐘即足夠；並提醒切記適度曬太陽有益健康，曝曬過度也會造成反效果。

另，醫師指出，應盡量避免上午10點-下午2點時段直接曝曬，尤其皮膚會對光過敏者，也要特別注意，紫外線會誘使疾病發作，例如：紅斑性狼瘡、皮肌炎、日光性蕁麻疹、日光性皮膚炎等，因此須避免皮膚直接曝曬太陽；出門前應確實做好防曬，且最好每2小時補擦一次防曬乳，以防病情發作又惡化。

此外，日曬雖有好處，醫師也強調，紫外線對皮膚及眼睛的傷害不容小覷，過度曝曬可能會造成皮膚曬傷、產生皺紋、皮膚老化、微血管擴張等，也會增加皮膚癌和白內障的風險。

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