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腸病毒「北升南降」7縣市升溫 7年首見伊科肢體無力重症

2025/06/24 14:58

疾管署副署長羅一鈞表示，目前整體腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，預期接下來北部可能出現重症個案。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，目前整體腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，預期接下來北部可能出現重症個案。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（24日）公布，腸病毒上週門急診6772人次，較前一週增加1成，已連續3週上升，並新增1例重症，為中部4歲女童，是國內7年來首見發生併發急性肢體無力案例。目前整體腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，有7縣市升溫中，預期接下來北部可能出現重症個案。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週腸病毒就診6772人次，較前一週6120人次增加10.7%，但距離流行門檻11000人次尚有一段距離。社區流行病毒以伊科病毒11型占33%最多，其次為克沙奇A6型占19%、克沙奇A2型占18%。

上週新增1例腸病毒重症，疾管署防疫醫師林詠青指出，為中部4歲女童，無先天性疾病，5月下旬陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒，到診所、醫院門診，取得症狀藥物返家，但6月下旬出現走路緩慢、雙腳疼痛再度到門診，下肢疼痛稍微改善，不料3天後又有背痛、無法蹲下赴急診，收治住院，期間檢查發現手腳神經傳導異常，磁振造影也疑似有脊髓炎，轉入加護病房，經醫師評估為急性無力肢體麻痺，通報腸病毒重症，糞便檢出伊科病毒11型確診為腸病毒重症，經治療後已改善，今日出院後將持續復健，家人和幼兒園同學均無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞說明，此個案是繼2018年6月北部4歲女童感染伊科病毒11型併發急性肢體無力後，7年來首見伊科病毒11型併發急性肢體無力案例，屬於少見的伊科病毒併發症，相對較常見於腸病毒D68型。

針對伊科病毒11型併發急性肢體無力，羅一鈞指出，國內除了2018年曾有1例外，2003年也曾有3例，年齡分別為2個月、1歲、7歲，主要在伊科病毒流行年可能會有些零星案例，從出生2個月到10歲都有發生機會，尤其是1至4歲族群，提醒若出現手腳無力或疼痛，或是背痛等侵犯脊髓的疑似症狀，家長要特別注意。

羅一鈞也提到，目前腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，高屏區就診已下降，台北區和北區，包含北北基宜、桃竹苗等7個縣市明顯上升，中區和南區像是中彰投、雲嘉南則持平或略升，東區持平，研判是北部氣溫近期才升高，使腸病毒活躍度提高。前幾週腸病毒重症都發生在南部，接下來可能出現在北部，預期暑假期間將持續升溫，幼托機構、暑期班、夏令營要注意加強幼童洗手和環境清潔消毒。

疾管署統計，今年累計8例腸病毒重症，為近6年同期最高，其中5例死亡。若以年齡別來看，新生兒占5例，包含4例死亡均為感染伊科病毒11型重症，其餘3例則分別為1個月大嬰兒和4歲幼兒，均是伊科病毒11型重症已出院，還有1歲幼兒為克沙奇B5型重症死亡。

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