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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

1歲女童染新冠併哮吼進加護 上週增39死今年單週最高

2025/06/24 15:09

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的1歲女童新冠重症已轉到一般病房。（記者林惠琴攝）

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的1歲女童新冠重症已轉到一般病房。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新冠疫情持續下降，但衛福部疾管署今（24日）公布，上週仍新增117重症，其中北部1歲女童併發哮吼重症，入住加護病房，所幸經治療已緩解，轉到一般病房，而新增39例死亡為今年單週新高，提醒民眾仍不可輕忽重症風險。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新冠門急診64176人次，較前一週67947人次下降5.5%，已連續2週下降，呈現緩降趨勢，重症新增117例，也是呈現2週下降，死亡新增39例則為今年單週新高。

疾管署防疫醫師林詠青指出，在新增個案中，年齡最小的是北部1歲女童，本身無先天性病史，從未接種新冠疫苗，6月下旬出現咳嗽，隔天發燒、呼吸急促到急診，醫師檢查有哮吼，新冠檢驗呈現陽性，也有肺炎情形，收治於加護病房，住院期間逐漸緩解，已轉到一般病房。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前預期新冠疫情「高原期」仍會持續一段時間，可能7月初會開始下降，整體脫離流行期則落在7月最後1週。

疾管署統計，新冠JN.1疫苗上週接種4萬人次，打氣略減，本季新冠疫苗累計接種239.7萬劑，全國接種率9.59%，65歲以上長者第1劑接種率19.79%、第2劑接種率2.31%；目前仍有288.5萬劑可供全民接種。

此外，新冠藥物庫存充足，目前瑞德西韋18.5萬劑、倍拉維37.9萬人份、莫納皮拉韋4261人份、XOCOVA（舒冠效）4686人份。

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